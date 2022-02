Japão sanciona setor financeiro russo e exportação de chips

Em acordo com seus parceiros do G7, o Japão anunciou nesta sexta-feira (25, noite de quinta-feira em Brasília) sanções adicionais contra Moscou pela invasão da Ucrânia que afetam o setor financeiro russo e a exportação de componentes eletrônicos para a Rússia.

"As sanções incluem o congelamento de bens e a suspensão da emissão de vistos para indivíduos e organizações russas", declarou o primeiro-ministro Fumio Kishida em entrevista coletiva em Tóquio, após uma reunião virtual com líderes do G7.

Kishida também anunciou sanções "no setor financeiro, como o congelamento de ativos de instituições financeiras russas" e medidas "sobre exportações para organizações russas ligadas às forças armadas" e sobre "bens de uso geral, como semicondutores".

O premier japonês exortou a Rússia a "retirar imediatamente suas tropas" da Ucrânia e "se conformar com a lei internacional".

