França promete reforçar apoio à Ucrânia 'em todas as formas'

A França prometeu nesta quinta-feira (24) fortalecer "todas" as formas de apoio à Ucrânia, após a ofensiva militar lançada pela Rússia, que Paris considera "uma violação brutal do direito internacional".

"Expresso minha total solidariedade às autoridades ucranianas (...) e ao povo ucraniano. A França fortalecerá ainda mais seu apoio à Ucrânia, em todas as suas formas", disse o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian.

Em uma declaração por escrito, o ministro também condenou o uso do território bielorrusso, autorizado por seu presidente Alexander Lukashenko, para lançar "esta agressão contra um país soberano".

"Esta escolha de guerra é uma violação brutal do direito internacional. Terá consequências imediatas e maciças e um custo severo", enfatizou Le Drian, em uma referência velada às sanções ocidentais.

Suas declarações ocorreram após uma reunião do conselho de defesa e segurança nacional, convocada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, após a ofensiva lançada pela Rússia na madrugada.

Macron, que expressou "forte" condenação à invasão russa, conversará ao longo do dia com seus colegas do G7 e da União Europeia.

Segundo fontes diplomáticas, uma cúpula virtual da Otan acontecerá na sexta-feira.

O presidente francês, que atuou sem sucesso como mediador nas últimas semanas na crise entre Kiev e Moscou, se dirigirá à "nação em breve", segundo a presidência francesa.

A França também está fazendo um esforço para coletar informações no terreno por meio de cerca de 20 observadores franceses no âmbito da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

