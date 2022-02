Forças terrestres russas entram na Ucrânia

Forças terrestres da Rússia entraram nesta quinta-feira (24) na Ucrânia a partir de vários pontos, informou o serviço de guardas de fronteira da Ucrânia, horas depois de o presidente russo Vladimir Putin anunciar o início de uma operação militar.

Os agentes de fronteira afirmaram que veículos militares russos, incluindo tanques, cruzaram a fronteira em vários pontos do norte do país, assim como na península da Crimeia no sul, anexada por Moscou em 2014.

zak/dc/ach/dbh/bl/fp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags