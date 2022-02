Forças russas entram na região de Kiev, afirmam guardas de fronteira

As forças russas entraram na região do norte de Kiev a partir de Belarus para executar um ataque com mísseis Grad contra alvos militares, afirmaram os guardas de fronteira ucranianos nesta quinta-feira.

Um correspondente da AFP no norte da capital ucraniana observou helicópteros não identificados nas proximidades de Kiev.

zak/dc/ach/bl/mar/fp

