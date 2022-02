Fifa suspende federações de Quênia e Zimbábue

As federações de futebol do Quênia e do Zimbábue foram suspensas pela Fifa devido à interferência do governo em suas operações, anunciou a Federação Internacional nesta quinta-feira.

"Sem prejuízo das investigações por autoridades nacionais ou outros órgãos jurisdicionais, o Conselho da Fifa decidiu suspender a Federação de Futebol do Quênia e a Federação de Futebol do Zimbábue com efeito imediato devido à influência indevida de terceiros", explicou o órgão em um comunicado.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, elaborou os motivos dessas suspensões, falando em sua coletiva de imprensa sobre "interferência do governo nas atividades da federação de futebol".

"Eles sabem o que precisam fazer para que a suspensão seja retirada", disse o dirigente.

O Conselho da Fifa se reuniu brevemente em uma videoconferência nesta quinta-feira, sem tomar medidas importantes sobre o projeto de reforma dos calendários internacionais, pensando em uma possível Copa do Mundo a cada dois anos, ideia defendida por Infantino, mas criticada especialmente pelas federações da Europa e da América do Sul.

