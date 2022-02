EUA e Albânia pedirão a condenação da Rússia na ONU nesta sexta

Os Estados Unidos e a Albânia pediram ao Conselho de Segurança da ONU que vote nesta sexta-feira a condenação da Rússia pela invasão da Ucrânia e a exigência da retirada imediata das tropas russas, disseram fontes diplomáticas.

O texto está fadado ao fracasso, pois a Rússia tem poder de veto como membro permanente do Conselho, segundo diplomatas. No entanto, para Washington, o veto mostraria o "isolamento" da Rússia no cenário internacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

prh/rle/gm/am

Tags