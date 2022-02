Dono do PAOK é condenado a dois anos de prisão por invadir campo armado

O empresário greco-russo Ivan Savvidis, proprietário do clube de futebol grego PAOK Salonika, foi condenado a 25 meses de prisão nesta quinta-feira por entrar em um campo em março de 2018 com uma arma na cintura.

Próximo de Vladimir Putin, Savvidis, de 62 anos, também foi banido dos estádios por três anos pelos organizadores da Super League grega, que também impuseram três pontos de penalidade e uma multa pesada ao seu clube.

Savvidis, ex-executivo da indústria do tabaco e deputado do partido do presidente Putin, entrou em campo para protestar contra o árbitro depois que um gol aos 90 minutos foi anulado em um choque no topo da tabela entre PAOK e AEK Atenas.

Este julgamento foi adiado várias vezes nos últimos anos, por várias razões.

A violência desenfreada no futebol grego e a morte de um torcedor de 19 anos esfaqueado por hooligans em Tessalônica levaram o governo grego a anunciar na segunda-feira o fechamento imediato de todos os torcedores até este verão. Novas e mais rígidas licenças serão postas em prática para todos as torcidas organizadas, após prisões e apreensões de armas nas instalações de alguns clubes nas últimas semanas.

