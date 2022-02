Dezoito mortos em ataque militar nas proximidades do porto ucraniano de Odessa

Dezoito pessoas morreram nesta quinta-feira (24) em um bombardeio contra uma base militar de uma localidade próxima ao porto ucraniano de Odessa, informaram as autoridades locais.

"Dezoito pessoas morreram, oito homens e 10 mulheres. No momento ainda estamos cavando entre os escombros, afirmou a administração regional de Odessa em um comunicado.

O ataque aconteceu no primeiro dia da invasão da Rússia, iniciada durante a madrugada, contra a Ucrânia, após uma disputa de várias semanas entre o presidente Vladimir Putin e os países ocidentais por suas exigências de que Kiev nunca seja um Estado membro da Otan.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até o momento, este é o ataque mais violento do dia, de acordo com os relatos das autoridades ucranianas, que alguns minutos antes divulgaram um balanço total de 50 mortos no país, incluindo 10 civis.

O ataque atingiu uma base militar 100 quilômetros ao norte de Odessa, em uma área próxima da fronteira com a Moldávia.

ant/dar/pop/pc/mar/fp

Tags