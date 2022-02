Conselho da OCDE condena ação da Rússia e reavalia cooperação

O Conselho da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) publicou comunicado nesta quinta-feira, 24, no qual condena a "agressão em larga escala da Rússia contra a Ucrânia nos mais fortes termos possíveis". A entidade qualifica o episódio como "uma clara violação da lei internacional e uma ameaça séria à ordem internacional baseada em regras".

A OCDE diz ser solidária ao povo ucraniano e informa que seu conselho está "reconsiderando toda a cooperação com a Rússia como uma questão de urgência e está avaliando as repercussões econômicas e sociais" do fato.

