Confronto na fronteira entre Afeganistão e Paquistão deixa dois mortos

Ao menos duas pessoas morreram e outras ficaram feridas nesta quinta-feira (24) em confrontos entre forças dos talibãs afegãos e paquistaneses na fronteira entre ambos os países, de acordo com fontes locais e hospitalares.

As tensões fronteiriças se intensificaram desde o retorno do Talibã ao poder em Cabul, em agosto passado, enquanto o Paquistão presume que grupos insurgentes anti-governo planejam ataques a partir do território do Afeganistão.

Os talibãs negam abrigar esses grupos ativistas, mas estão indignados pela construção - em andamento - por parte de Islamabad de uma cerca ao longo de toda a fronteira de 2.700 km entre os dois países, desenhada durante o período colonial e conhecida como linha Durand.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lalai Mama, morador da cidade fronteiriça afegã de Spin Boldak, disse à AFP que houve "combates intensos" nos quais as forças paquistanesas usaram armas pesadas.

Segundo outro morador, que optou pelo anonimato, dois projéteis disparados do Paquistão caíram nos arredores de Spin Boldak, fazendo com que muitos de seus habitantes fugissem.

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas nesses confrontos, disse à AFP Niamat Shahzad, médico do hospital de Kandahar, principal cidade da região e capital da província de mesmo nome, localizada a cerca de 100 quilômetros da fronteira.

Um oficial de segurança local, que também pediu anonimato, disse que o saldo dos combates era de três mortos e mais de uma dúzia de feridos, incluindo vários combatentes talibãs.

bur-ecl-fox/epe/blb/age/mb/aa

Tags