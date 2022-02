Comunicado do Business Wire :Wyss Center

A GliaPharm SA, uma empresa de biotecnologia especializada na pesquisa e desenvolvimento de novas terapias para tratar e prevenir doenças neurológicas, e o Wyss Center, uma organização sem fins lucrativos dedicada a acelerar descobertas em neurociência para melhorar a vida dos pacientes, anunciaram hoje uma colaboração para desenvolver novos tratamentos para a doença de Alzheimer.

Uma das características de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, é a redução da captação de glicose pelo cérebro, o que se conhece como hipometabolismo. Esse declínio metabólico ocorre antes que os sintomas apareçam e persiste à medida que a doença progride. Atualmente não existem medicamentos específicos para tratar esse problema.

A abordagem terapêutica inovadora da GliaPharm tem como alvo as células gliais, as "células de suporte" dos neurônios, para aumentar a captação de glicose no cérebro e melhorar o metabolismo energético cerebral em condições patológicas. A empresa está abordando o hipometabolismo em uma doença neurológica "órfã" chamada Síndrome da deficiência do transportador de glicose tipo 1 (GLUT1-DS). Essa doença rara é caracterizada por uma entrada reduzida de glicose no cérebro que leva a sintomas graves em crianças e adultos.

"A colaboração com o Wyss Center nos permitirá acelerar nosso desenvolvimento de medicamentos rumo a outras indicações neurológicas que estão ligadas à disfunção do metabolismo cerebral, como a doença de Alzheimer", disse o professor Pierre Magistretti, fundador científico da GliaPharm.

"Um elemento particularmente empolgante desta colaboração será investigar os efeitos moleculares e celulares das principais moléculas candidatas da GliaPharm usando as técnicas de imagem cerebral de última geração do Wyss Center", afirmou o doutor Richie Kohman, diretor científico do Wyss Center.

A GliaPharm testará o impacto de seus principais candidatos em modelos pré-clínicos da doença de Alzheimer para avançar os compostos para o estágio clínico. A equipe também usará o pipeline de imagens avançadas do Wyss Center para analisar grandes volumes de tecido cerebral em alta resolução. A comparação de cérebros tratados e não tratados em nível celular permitirá que a equipe identifique biomarcadores clinicamente relevantes que possam abrir caminho para o desenvolvimento de moléculas para ensaios clínicos.

Sobre a GliaPharm

A GliaPharm é uma empresa suíça de biotecnologia que desenvolve abordagens inovadoras para tratar distúrbios neurológicos e psiquiátricos. A GliaPharm foi criada em 2016 como uma empresa derivada do laboratório do professor Pierre Magistretti na Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL, Suíça), um laboratório de pesquisa líder no campo do metabolismo cerebral e biologia das células gliais. Em 2017, a GliaPharm estabeleceu seu laboratório no Campus Biotech em Genebra (Suíça). Por meio de seu laboratório interno de P&D e de sua rede de parcerias selecionadas, a GliaPharm fornece a plataforma necessária para desenvolver aplicações clínicas decorrentes do conhecimento e das descobertas fundamentais acumuladas ao longo de três décadas de pesquisa no ambiente acadêmico.

Sobre o Wyss Center for Bio and Neuroengineering, Genebra, Suíça

O Wyss Center é um centro de pesquisa e desenvolvimento independente e sem fins lucrativos, que promove o entendimento do cérebro para realizar terapias e melhorar vidas.

A equipe do Wyss Center, com seus colaboradores acadêmicos, clínicos e do setor industrial, buscam inovações e novas abordagens em neurobiologia, neurorradiologia e neurotecnologia.

Os avanços do Wyss Center revelam percepções únicas sobre os mecanismos inerentes à dinâmica do cérebro e ao tratamento de doenças e para acelerar o desenvolvimento de dispositivos e terapias para necessidades médicas não atendidas.

O Wyss Center foi estabelecido em 2014 por meio de uma generosa doação do empresário e filantropo suíço Hansjörg Wyss. Recursos adicionais de agências de financiamento e outras fontes ajudam o Wyss Center a acelerar sua missão.

Contato

Assessoria de Imprensa da Wyss Center Jo Bowler, diretora de Comunicação +41 (0) 58 201 03 09 johanna.bowler@wysscenter.ch

GliaPharm SA Ambroise Magistretti, CEO +41 (0) 21 963 15 00 amagistretti@gliapharm.com

Dr. Sylvain Lengacher, CEO +41 (0) 21 963 15 00 sylengach@gliapharm.com

