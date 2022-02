Comunicado do Business Wire :Rossell Techsys

A Rossell Techsys ganhou um contrato da Boeing para fabricar e fornecer fiação elétrica para o T-7A Red Hawk da empresa aeroespacial global.

Rossell Techsys wins Boeing contract to manufacture wire harnesses for the T-7A Red Hawk platform (Photo: Business Wire)

A Rossell, como parte do acordo estratégico de quantidade indefinida de entrega indefinida (Indefinite Delivery Indefinite Quantity, IDIQ), será a fabricante de partes de fiação elétrica e sistema de interconexão (Electrical Wiring and Interconnect System, EWIS). As entregas continuarão até o ano fiscal de 2032, abrangendo um total de 84 partes únicas. O foco inicial será na fabricação de produção inicial de baixa taxa (Low Rate Initial Production, LRIP) I e II e produção de taxa total (Full Rate Production, FRP) 3 e 4. Todas as partes serão fabricadas no centro de excelência (CoE) da Rossell, montado exclusivamente para a Boeing.

"Estamos empolgados com a oportunidade de fabricar partes de EWIS para o avançado T-7A Red Hawk da Boeing", disse o Prabhat Kumar Bhagvandas, diretor executivo da Rossell Techsys. "Essa colaboração destaca o compromisso da Rossell Techsys com a engenharia dinâmica, produzindo melhor valor, partes de qualidade e entrega pontual da Índia para o mundo", acrescentou Bhagvandas.

"O T-7A, primeira plataforma de seu tipo, construído usando uma fabricação de linha digital e nativa de seus componentes, é um passo importante em nosso compromisso com a visão de Aatmanirbhar Bharat do governo da Índia. Como uma empresa com mais de sete décadas de presença na Índia, a Boeing continua a valorizar e apoiar o desenvolvimento das capacidades aeroespacial e de defesa nativas no país", disse Ashwani Bhargava, diretor, gerente de cadeia de suprimentos da Boeing India.

A Rossell Techsys também fabricou partes de EWIS para as versões do projeto de engenharia e fabricação (Engineering and Manufacturing Design, EMD) e teste de voo (Flight Test, FT) do T-7A Red Hawk. A Rossell, até hoje, fabricou mais de 100 mil partes de EWIS para a Boeing.

"A Rossell Techsys, por mais de uma década, tem se dedicado à engenharia e fabricação de componentes para o setor aeroespacial e de defesa na Índia e no exterior. Ela tem contribuído no desenvolvimento de um ecossistema aeroespacial e de defesa de Aatmanirbhar no país e está posicionada para crescer ainda mais à medida que a Índia se torna um maior mercado aeroespacial global", disse Rishab Gupta, diretor da Rossell India Limited. "A Rossell Techsys, construindo partes para as asas do T-7A, fuselagem e empenagem avançadas, é testemunha dessa contribuição", acrescentou Rishab Gupta.

Sobre a Rossell Techsys:

A Rossell Techsys, com sede em Bengaluru, é a Divisão Aeroespacial e de Defesa da Rossell India Limited, uma empresa pública listada. Ela é uma fornecedora de primeira categoria para os maiores OEMs e fabricantes de partes para mais de 20 plataformas de asa fixa e rotativa. Ela é certificada como AS9100, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001 e NADCAP AC7121 e também está em conformidade com a ISO 31000 e NIST 800-171. A Rossell Techsys fornece serviços de engenharia e fabricação em sistemas de interconexão de fiação elétrica (EWIS), sistema eletrônico e integração de sistemas (Electronic System and Systems Integration, ESSI), equipamentos de teste e serviços de apoio de produtos pós comercialização.

Contato

Renu Batta Comunicações corporativas renu.batta@rosselltechsys.com

