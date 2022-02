Comunicado do Business Wire :Pana

O Pana, um neobanco focado no público latino, anunciou hoje que se uniu ao programa Fintech Fast Track da Visa, acelerando o processo de integração com a Visa, líder mundial em pagamentos digitais, permitindo que oPana alavanque mais facilmente o alcance, recursos e segurança que a VisaNet, a rede de pagamentos global da empresa, oferece. Através do Fast Track, o Pana agora pode tratar de importantes pontos críticos que milhões de hispânicos nos EUA enfrentam quando se trata de serviços bancários e gestão de dinheiro.

The CEO and co-founder of Pana, Piero Núñez-del Risco and Luis Peña, CTO (Chief Technology Officer) and co-founder (Photo: Business Wire)

"Na comunidade hispânica, serviços bancários são uma coisa de grupo, sendo vivenciados através de uma abordagem comunitária para gastos e compartilhamento familiar", disse Piero Núñez-del Risco, cofundador e diretor executivo do Pana. "É por esse motivo que estamos criando uma conta bancária digital fácil de abrir, onde usuários com necessidades compartilhadas podem se conectar e realizar transações bancárias básicas fora do seu alcance atualmente".

A equipe, liderada por Piero, antigo chefe da Fábrica Digital do Scotiabank para o Caribe e América Central e Luis Peña, seu diretor de tecnologia e cofundador, possui um histórico comprovado em serviços bancários digitais e tecnologia, além de um poderoso vínculo com a comunidade hispânica nos EUA.

O programa Fintech Fast Track da Visa oferece a startups como o Pana a facilidade de acesso à crescente rede parceira da Visa, e a especialistas que podem fornecer orientação para ajudá-los a se estabelecerem e funcionarem da maneira mais eficiente possível. Saiba mais sobre o programa Fintech Fast Track da Visa em https://Partner.Visa.com.

"Ao se unir ao programa Fast Track da Visa, fintechs de alto potencial como o Pana obtêm acesso sem precedentes a especialistas, tecnologia e recursos da Visa", afirmou Terry Angelos, vice-presidente sênior e diretor global de fintech da Visa. "O Fast Track nos permite oferecer novos recursos que empresas em rápido crescimento precisam escalar com eficiência".

Para relações com investidores, solicitações de imprensa ou informações gerais, envie um e-mail para info@getpana.app Para os interessados em entrar na lista de espera, acesse getpana.app

Labya Consultoría Estratégica Jeimy De Los Santos Contenido@labya.com

