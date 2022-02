Comunicado do Business Wire :NetApp

A NetApp (NASDAQ: NTAP), uma empresa global de software centrada em dados, orientada para a nuvem, anunciou hoje que adquiriu a Fylamynt, uma empresa de tecnologia de automação para CloudOps inovadora, financiada por capital de risco que permite que os clientes construam, executem, gerenciem e analisem fluxos de trabalho de modo seguro em qualquer nuvem com pouco ou nenhum código. Os detalhes financeiros da transação não estão sendo divulgados.

Organizações que migram para a nuvem e operam a partir dela precisam estar aptas para operarem com rapidez e codificar suas infraestruturas. As aplicações devem se integrar com os serviços e fluxos de trabalho por todos os seus ambientes de nuvem. À medida que o número de serviços e fluxos de trabalho aumenta, desenvolver e manter suas integrações e automações rapidamente torna-se dispendioso, complexo e demorado, requerendo recursos de engenharia de confiabilidade de sites (site reliability engineering, SRE). A Fylamynt aborda esses desafios com seu código de baixo nível inovador, com nenhuma tecnologia de código para automação em nuvem, permitindo que DevOps e SREs escalem, otimizem e mantenham suas operações em nuvem por uma fração do custo.

"À medida que a NetApp continua a se estabelecer como uma líder na nuvem, a integração nativa da Fylamynt com o Spot by NetApp permitirá que organizações implementem os serviços Spot by NetApp de forma rápida e segura dentro de seus ambientes de nuvens existentes", disse Anthony Lye, vice-presidente executivo e gerente geral, Serviços de Nuvem Pública da NetApp. "Clientes e parceiros se beneficiarão da estrutura de trabalho de baixo código e mecanismos de automação em nuvem da Fylamynt para DevOps e SREs. Combinado com integrações pré-construídas da Fylamynt e portfólio completo do Spot para CloudOps, eles poderão acelerar, otimizar e automatizar suas infraestruturas de operações em nuvem. Esta aquisição estratégica acelera a liderança de CloudOps em geral da NetApp e capacita clientes a continuarem a desfrutar mais nuvem com menos custo".

A aquisição da Fylamynt complementa o momentum e investimento da NetApp para crescer o portfólio Spot by NetApp de serviços líderes de gerenciamento de infraestrutura de multinuvem para CloudOps. Durante os últimos dois anos, as aquisições estratégicas da empresa para expandir o portfólio Spot by NetApp incluem CloudHawk para a segurança e conformidade, Data Mechanics para a análise de dados e cargas de trabalho de aprendizagem de máquina na nuvem e CloudCheckr para o gerenciamento de custo da nuvem.

"A Fylamynt desenvolveu um conjunto de tecnologias designadas a automatizar todas as partes de um fluxo de trabalho em nuvem", disse o Dr. Pradeep Padala, cofundador e diretor executivo da Fylamynt. "Com a nossa visão comum de ajudar equipes a implementar e operar na velocidade da nuvem, estamos entusiasmados em integrar nossas modernas capacidades de automação em nuvem para o portfólio Spot by NetApp para finalmente democratizar a automação para todos os empreendimentos."

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados que capacita organizações para liderarem com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa oferece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem aos clientes executarem seus aplicativos com o desempenho ideal, seja no data center ou na nuvem, e estejam eles desenvolvendo diretamente na nuvem, migrando para a nuvem ou criando experiências semelhantes à nuvem em suas próprias instalações. Com soluções que atuam nos mais diferentes ambientes, a NetApp ajuda organizações a desenvolverem seu próprio tecido de dados e oferecerem com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas, quando e onde for. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram.

Declaração "Safe Harbor" sob a Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários de 1995

Contato

