Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, fornecedora de software de rede construindo o futuro de redes com software nativo na nuvem que roda em qualquer nuvem e transforma a maneira como o mundo se conecta, anunciou hoje um amplo portfólio de unidades de rádio (Radio Units, RUs) compatíveis com O-RAN, expandindo o ecossistema de rádio Open RAN para oferecer a provedores de serviços de comunicação (communications service providers, CSPs) mais alternativas de rádios à medida que avançam na implementação de redes abertas e interoperáveis.

O OpenBeam?, o futuro do rádio, está proporcionando a CSPs um portfólio abrangente de produtos de rádio compatíveis com O-RAN que incluem micro, macro, onda milimétrica (mmWave) e MIMO massivo (mMIMO) para apoiar implementações Open RAN em 2022 e nos próximos anos.

O portfólio de rádio OpenBeam cobre os mais diversos espectros, tanto licenciados como não licenciados, e segue estritamente a filosofia de interfaces abertas e da interface O-RAN 7.2, para a qual a Mavenir está fortemente comprometida com produtos Open RAN CU/DU. Os rádios OpenBeam estarão disponíveis para o ecossistema Open RAN, incluindo fornecedores, operadores e integradores de sistemas.

De acordo com o relatório de janeiro de 2022 elaborado pela Dell'Oroi, a receita total com Open RAN deve alcançar US$ 6 bilhões, ou 15% do mercado RAN no geral, até 2026. Além disso, no campo da unidade de rádio remota (remote radio unit, RRU) e da unidade de antenas ativas (active antennas unit, AAU), o crescimento de unidades Open RAN demonstra taxa composta de crescimento anual superior a 50% em comparação com um número declinante de rádios mais antigos e tradicionais.

Juntamente com um sólido ecossistema de parceiros já atuantes com o qual a Mavenir MAVair Open vRAN interage (mais de 15 parceiros de RRU O-RAN), o novo conjunto OpenBeam proporciona um portfólio inovador e abrangente projetado especificamente para as crescentes necessidades por rádios inteligentes, ágeis e econômicos apresentadas por CSPs para atender às demandas essenciais e atuais da rede e também à medida que ela muda e se expande.

As soluções de rádio podem ser utilizadas em uma ampla variedade de aplicações, inclusive a cobertura básica em todas as faixas de frequência para oportunidades de implementação empresariais, urbanas e rurais. As opções robustas abordam as necessidades de CSPs serem ágeis e eficientes em custo com baixo consumo de energia e carga eólica reduzida, e são produzidas com inteligência e automação integradas. Feito para as crescentes necessidades de empresas privadas a redes públicas, o portfólio possibilita tecnologias de acesso por rádio novas e antigas. Todos os rádios possuem design modular, utilizando tecnologia comprovada para atender a necessidades de formação de feixe e multibanda.

"Envolvemos nossos clientes do mundo todo para selecionar um amplo portfólio O-RAN que abordasse as necessidades de empresas privadas e de provedores de comunicação tradicionais", afirmou Rajesh Srinivasa, vice-presidente sênior da unidade de negócios de rádio da Mavenir. "O portfólio OpenBeam abrange uma ampla variedade de cenários de implementação que incluem desde micro-RUs até rádios MIMO massivo 64TR. Os rádios OpenBeam apresentam o melhor desempenho e eficiência energética do mercado em um formato compacto".

Pardeep Kohli, diretor executivo da Mavenir, declarou: "Com o incrível crescimento da virtualização e da Open RAN, sempre acreditamos que o ecossistema precisava ser acelerado, já que isso é fundamental para o sucesso do futuro das redes. A Mavenir trabalha com muitos parceiros do ecossistema, e também injetamos mais contribuições diretas para design inovador.

"A Mavenir deposita uma sólida crença em redes de nova geração baseadas em software que sejam orquestradas por inteligência artificial (IA) e software de análise, e se adaptem de modo dinâmico aos comportamentos dos usuários e às demandas do mercado. Software inteligente, dinâmico e adaptável - juntamente com sólida automação subjacente - é o que promove inovação no futuro das redes".

O portfólio de rádio OpenBeam será demonstrado no estande 2H60 da Mavenir (Pavilhão 2), no Mobile World Congress 2022 em Barcelona, Espanha, de 28 de fevereiro a 3 de março. Clique aqui para saber mais.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro de redes e é pioneira em tecnologia avançada, focando na visão de uma rede única automatizada, baseada em software que roda em qualquer nuvem. Como a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação de rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

