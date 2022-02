Comunicado do Business Wire :Latin GRAMMY Cultural Foundation

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® anunciou os vencedores de seu programa de subvenções para Pesquisa e Preservação. Esse programa oferece subsídios para instituições musicais, organizações sem fins lucrativos, musicólogos e pesquisadores em todo o mundo que estão valorizando e preservando o patrimônio musical latino. Esse ano, um grupo eclético de instituições e estudiosos receberá esse apoio. As quatro subvenções, com um valor máximo de US$ 5 mil cada uma, apoiam diversas iniciativas: as Subvenções de Preservação financiam o arquivamento e a preservação da música latina e de seus costumes únicos, enquanto as Subvenções de Pesquisa apoiam projetos que enfatizam a investigação histórica e antropológica, além de documentar tradições e o folclore latino.

"Todos os anos temos o privilégio de ter a oportunidade e a responsabilidade de analisar e conceder nossas subvenções para pesquisa e preservação. É com grande prazer que reconhecemos os homenageados desse ano por seus excelentes trabalhos e contribuições", disse Manuel Abud, CEO de A Academia Latina da Gravação."Tem sido uma grande inspiração testemunhar a abundância de projetos e talentos musicais que honram e sustentam o legado da música latina e, juntos, esperamos preservar esse programa para as gerações futuras."

Ganhadores da Subvenção de Preservação:

-- Dra. Rosa Iraima Sulbarán e Melisa Colmenares, Mérida, Venezuela - "Archivo audiovisual de resiliencias: música tradicional" é um projeto que busca preservar documentos audiovisuais, destacando a resiliência de rituais e gêneros musicais centenários gravados em toda a Venezuela. Esse material, atualmente arquivado em coleções pessoais, não está disponível para o público, permanecendo invisível. A esperança é trazer à luz essas coleções, proporcionando acesso público e uma ampla distribuição das mesmas. Os registros audiovisuais, fotográficos e testemunhais cobrem seis culturas musicais e foram gravados com tecnologia avançada, sob conceitos científicos e éticos. Eles refletem os rituais, características e significados que são emblemáticos para o continente, demonstrando uma história de conflitos e crises regionais em toda a América Latina. Nesse capítulo da história, protestos acontecem em ambientes religiosos populares, revelando a imaginação e a resistência do povo para reconstruir a vida e as práticas simbólicas dessas cidades culturais. Esse material não só observará e transmitirá a força, como uma qualidade que marca a resiliência, mas também ajudará a apreciar o verdadeiro valor das culturas populares tradicionais e seus gêneros musicais.

-- The Regents of University of California, Santa Barbara, UC Santa Barbara Library - O financiamento para o projeto "Preservation and Assessment of the Astor Piazzolla Materials in the Edouard Pecourt Collection" chega em um período significativo, no momento em que o mundo celebra o centenário do nascimento de Piazzolla, em 1921. Essa data marcante chamou a atenção de intérpretes e plateias de todo o mundo, gerando concertos e gravações, documentários e exposições em cidades como Buenos Aires, Trondheim, Seul e Houston. Esse momento proporciona motivação adicional para aumentar a consciência e a pesquisa sobre a vida de Piazzolla e o desenvolvimento de seu trabalho. A coleção Pecourt contém documentos significativos relacionados com a vida e a carreira de Piazzolla. Há fitas de bobinas abertas, cassetes de áudio, vídeos, manuscritos, fotografias e outros itens que precisam de documentação e estudo adicionais. A correspondência entre Piazzolla e Pecourt também precisa de mais exploração e documentação. Esses materiais servem como pistas para as decisões, ideias e composições de Piazzolla. Dado que Piazzolla foi um revolucionário musical e um compositor imensamente popular do tango e da música latino-americana, é importante que essa coleção se torne mais acessível aos pesquisadores e seja colocada no contexto mais amplo da obra de Piazzolla e da música latino-americana do século XX.

Ganhadores da Subvenção de Pesquisa:

-- Andrea López e Víctor López, México - O projeto "El pasado que suena y resuena: nuestra herencia decimonónica" pretende produzir três vídeos com obras de poderosos gêneros musicais do século XIX no México, que são encontrados em documentos protegidos em arquivos históricos. Descobrir esses conjuntos de trabalhos servirá para perceber como esses sons e gêneros persistem nos dias de hoje, enquanto proporciona um contexto visual que ajudará os ouvintes a compreender e apreciar mais profundamente essas formas de música. Os materiais relativos a esses gêneros, incluindo vídeos, trilhas sonoras, versões digitalizadas de partituras, livros e audiovisual de cortesia estarão disponíveis gratuitamente online. Essas pesquisas foram e continuarão a ser realizadas por membros do Seminario de Música en la Nueva España e México Independiente (Musicat), pertencente ao Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), e também fornecerão uma perspectiva sobre a interpretação histórica fornecida pelas obras não editadas de diferentes gêneros do século XIX propostas para o projeto. A produção sonora será contextualizada com elementos gráficos e visuais para a produção de três vídeos. Os registros de campo serão documentados através da observação de práticas tradicionais que ainda hoje são relevantes, a fim de contrastar com práticas históricas das quais emergiram com o objetivo final de preservá-las como testemunho vivo.

-- Sofía Cecconi, Buenos Aires, Argentina - Com "Aproximación al tango contemporáneo producido por mujeres en la ciudad de Buenos Aires", esse projeto provê a exploração, descrição, registro e divulgação do tango contemporâneo produzido por mulheres na cidade de Buenos Aires. Trata-se de dar visibilidade às novas composições, letras e performances musicais que as mulheres estão produzindo, no contexto desse gênero musical que historicamente é dominado pelos homens. As tangueras são protagonistas de uma nova realidade, uma nova era no tango, que está pronta para ser pesquisada, trazida à tona e compartilhada.

Um comitê de especialistas da América Latina, da Península Ibérica e dos Estados Unidos selecionou os beneficiários entre inúmeros candidatos qualificados. Desde seu início, em 2015, o programa já concedeu mais de US$155 mil em subvenções para apoiar projetos, um dos quais recebeu um Latin GRAMMY® e um GRAMMY®.

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma instituição beneficente, tipo 501(c)(3), que foi criada por A Academia Latina da Gravação? em 2014 para aumentar o interesse e o apreço internacionais sobre as contribuições significativas da música latina e de seus criadores para a cultura mundial. A Fundação concede bolsas universitárias e subvenções, assim como promove programas educacionais para a pesquisa e a preservação de seu rico legado e patrimônio musical, e até o momento já doou mais de 6,5 milhões de dólares com o apoio de membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para mais informações ou se você quiser fazer uma doação, favor visitar latingrammyculturalfoundation.com, Amazon Smile ou nossa página do Facebook. E siga-nos em @latingrammyfdn no Twitter e no Instagram, e Latin GRAMMY Cultural Foundation no Facebook.

