Comunicado do Business Wire :JAKKS Pacific, Inc.

A JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK) e a Disguise, Inc. anunciaram hoje uma nova linha de brinquedos e fantasias a ser lançada na primavera de 2022 em comemoração ao longa-metragem da Paramount Pictures, Sonic 2- O Filme. A nova linha de produtos da JAKKS incluirá bonecos de ação, playsets, carrinhos, brinquedos de pelúcia e outros itens colecionáveis bem a tempo do lançamento internacional do filme. A Disguise, a divisão de fantasias da JAKKS Pacific, também desenhará e fabricará fantasias e acessórios inspirados nos personagens do Sonic 2 - O Filme, que estarão disponíveis para os fãs neste outono.

Sonic the Hedgehog Movie 2 toys and collectibles by JAKKS Pacific (Photo: Business Wire)

"A JAKKS Pacific tem o orgulho de comemorar o lançamento do novo longa-metragem 'Sonic 2 - O Filme' com uma nova linha de itens colecionáveis comemorando a próxima grande aventura do Blue Blur", disse Craig Drobis, vice-presidente sênior de marketing da JAKKS Pacific, Inc. "Com novas ondas de bonecos de ação colecionáveis, novos playsets legais, diversos tamanhos de brinquedos de pelúcia, e um carrinho de controle remoto Sonic Speed RC totalmente novo, existem opções para todos os fãs e colecionadores do Sonic."

"Temos visto uma grande resposta dos fãs aos produtos de 'Sonic, o Ouriço' criados pela JAKKS Pacific, e estamos empolgados para continuar trabalhando com eles para celebrar 'Sonic 2 - O Filme'", afirmou Alex Gomez, diretor de licenciamento e parcerias para "Sonic, o Ouriço". "Esperamos que os fãs do Blue Blur vejam a coleção como um testemunho da nossa admiração e criem experiências memoráveis do Sonic com os produtos nos próximos anos."

Através da colaboração, Sonic e JAKKS lançarão os seguintes novos itens:

-- Personagens - Uma linha completamente nova de bonecos de 4 polegadas, incluindo o Dr. Robotnik, Sonic, Tails e Knuckles, estará disponível no varejo. Esses bonecos no estilo do filme têm 11 pontos de articulação para poses personalizáveis, além de um acessório exclusivo do filme. Para crianças a partir dos 3 anos, essa primeira onda não vai durar muito!

-- Brinquedos de pelúcia - A variedade de pelúcias de 9 polegadas é baseada nos personagens favoritos dos fãs do filme. Essas pelúcias macias e fofinhas incluem Sonic, Tails e Knuckles. Feitas para crianças a partir dos 3 anos, você pode encontrá-las em lojas físicas e on-line nesta primavera. Além disso, um novo Sonic em pelúcia, de 13 polegadas, também estará disponível exclusivamente nas lojas Target nesta primavera. Essa pelúcia alta é supermacia e fofinha ao toque. Para crianças a partir dos 3 anos, a pelúcia Sonic de 13 polegadas estará disponível no varejo.

-- Carrinho de controle remoto Speed RC - O novo Sonic Speed RC permite que os fãs recriem a ação do Sonic 2 - O Filme. Esse brinquedo inclui um controle remoto em forma de anel icônico para movimentos para a frente, curvas e ação de giro. O controle remoto acende quando você seleciona o modo Turbo para dar aquela potência extra. O boneco Sonic articulado, em escala de 6 polegadas, é removível. Esse incrível brinquedo de controle remoto é para crianças a partir dos 4 anos e estará disponível no varejo.

-- Fantasias e acessórios - A Disguise desenvolveu uma série de fantasias e acessórios do Sonic 2 - O Filme para bebês, crianças e adultos, uma versão em vestido do Sonic e um kit de acessórios infantis. Todos os modelos chegarão ao varejo nas lojas e on-line neste outono. Bebês - O modelo Sonic 2 - O Filme para bebês inclui um macacão supermacio com detalhes nas mangas brancas. Complete esse visual com o capacete macio e superlegal com a penugem característica do Sonic e uma viseira em vinil transparente que pode ser usada levantada ou baixada! Fantasia básica - O item Sonic Basic é uma fantasia de macacão com capuz superconfortável que deixará você igualzinho ao Sonic! O material é supermacio e possui um capuz com as orelhas de feltro rígidas e a clássica penugem do Sonic. Fantasias clássicas - Sonic e seu amigo Tails vêm em uma versão em estilo clássico. As duas fantasias têm um confortável macacão com capuz em veludo minky, orelhas dimensionais, olhos bordados e penugem no Sonic e um tufo de cabelo no Tails. Tails possui caudas dimensionais presas na parte de trás! Vestido fantasia Sonic - A Disguise também criou uma versão em vestido do Sonic. Esse vestido supermacio, com detalhes de raios na saia, vem com um par de luvas e uma linda faixa de cabeça com a famosa penugem e as orelhas do Sonic! Fantasia Sonic Luxo - Este macacão supermacio com uma cauda removível apresenta um capacete Sonic detalhado com orelhas anexadas e penugem inflável para dar a esta fantasia uma verdadeira sensação de filme. Ela inclui um par de luvas Sonic para completar o visual! Kit de acessórios Sonic para crianças - O kit de acessórios vem com um capacete com orelhas, penugem inflável, luvas e um par de capas de sapato de espuma vermelha com raios! Combine este kit com uma camisa e jeans azuis para seu visual muito fácil do Sonic. Macacão Sonic adulto unissex - Um macacão com capuz de veludo minky extremamente macio com a penugem e orelhas dimensionais características do Sonic. Use com tênis vermelhos e você estará pronto para chegar a qualquer festa em pouco tempo. Macacão com capuz - A Disguise também lançará dois modelos em estilo chique no Reino Unido e Estados Unidos para Sonic e Tails. Esses confortáveis macacões possuem orelhas de feltro rígidas e penugem clássica do Sonic. As caudas costuradas na parte de trás dão à fantasia do Tails um visual autêntico.

Com sede em Santa Monica, estado norte-americano da Califórnia, a JAKKS Pacific, Inc. é uma importante empresa que atua na criação, fabricação e comercialização de brinquedos e bens de consumo vendidos em todo o mundo. A JAKKS Pacific administra um amplo portfólio de marcas e produtos licenciados e de propriedade intelectual própria, com campeões de vendas como os bonecos Sonic, o Ouriço, pelúcias e playsets. Todos os produtos estão disponíveis on-line ou em lojas de varejo em todo o país.

De propriedade da JAKKS Pacific, Inc., a Disguise é líder mundial em design e desenvolvimento de fantasias e acessórios criativos e de ponta com distribuição em todo o mundo. Dedicada à qualidade e aos detalhes, a Disguise continua a dominar o espaço das fantasias licenciadas com novas linhas sendo lançadas todos os anos. Sonic 2 - O Filmeapresenta um elenco emocionante, tornando-o ideal para roupas.

Sobre a JAKKS Pacific, Inc.:

Com sede em Santa Monica, estado norte-americano da Califórnia, a JAKKS Pacific, Inc. é uma importante empresa que atua na criação, fabricação e comercialização de brinquedos e bens de consumo vendidos em todo o mundo. As populares marcas proprietárias da JAKKS Pacific incluem: Fly Wheels®, Perfectly Cute®, ReDo Skateboard Co.®, X Power Dozer®, Disguise®, Weee-Do? e uma grande variedade de produtos inspirados em entretenimento com propriedades intelectuais de primeira linha. Por meio da JAKKS Cares, o compromisso da empresa com a filantropia, a JAKKS está ajudando a realizar um impacto positivo na vida de crianças. Visite-nos em www.jakks.com e siga-nos no Instagram (@jakkstoys), Twitter (@jakkstoys) e Facebook (JAKKS Pacific).

©2022 JAKKS Pacific, Inc. Todos os direitos reservados

Sobre a Disguise, Inc.:

Desde 1987, a Disguise é líder no setor de fantasias, criando fantasias e acessórios inovadores e que ditam tendências. Sediada em San Diego, Califórnia, a Disguise produz fantasias e acessórios sob muitas das principais marcas licenciadas do mundo, além das suas próprias marcas, para os maiores varejistas do país, incluindo lojas especializadas, de festas e pop-up. A Disguise desenha e fabrica milhões de fantasias para mercados internacionais e dos Estados Unidos todos os anos, trazendo sorrisos e criando memórias para crianças e adultos. Para ver a extensa coleção da Disguise, acesse www.disguise.com e siga-nos no Instagram (@disguise.costumes), Twitter (@DisguiseInc) e Facebook (Disguise Costumes).

Disguise é uma marca comercial da Disguise, Inc.

Sobre a SEGA of America, Inc.:

A SEGA of America, Inc. é o braço americano da SEGA CORPORATION, sediada em Tóquio, Japão, líder mundial em entretenimento interativo dentro e fora de casa. A empresa desenvolve, publica e distribui produtos de software de entretenimento interativo para diversas plataformas de software, incluindo PCs, dispositivos móveis, além dos fabricados pela Nintendo, Microsoft e Sony Interactive Entertainment Inc. Acesse o site da SEGA of America em www.sega.com.

Sobre a Paramount Pictures Corporation

A Paramount Pictures Corporation (PPC), uma produtora e distribuidora global de entretenimento filmado, é uma unidade da ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA), empresa líder de conteúdo com marcas proeminentes e respeitadas de filmes, televisão e entretenimento digital. A Paramount administra uma coleção de algumas das marcas mais poderosas em entretenimento filmado, incluindo a Paramount Pictures, Paramount Animation e Paramount Players. As operações da PPC também incluem a Paramount Home Entertainment, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc., e Paramount Studio Group.

© 2022-2023 Paramount Pictures Corporation e Sega of America, Inc. Todos os direitos reservados.

Whitney Hatfield 858-391-3639 whatfield@jakks.net

Evan Bader Evan.Bader@SegaAmerica.com

