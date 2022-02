Comunicado do Business Wire :GIGABYTE

A GIGABYTE, líder global em tecnologia, junta-se ao MWC 2022 como o evento de conectividade mais influente do mundo a ser destacado a partir de 28 de fevereiro até 3 de março. O evento cria oportunidades para líderes de negócios e pioneiros se conectarem e compartilharem sua liderança de pensamento sobre as transformações críticas que moldam a indústria e a economia global em uma era padronizada 5G.

A GIGABYTE reinventa a conectividade com servidores e sistemas embarcados com o retorno do MWC a Barcelona

A GIGABYTE espera usar sua força de rica diversidade de produtos e experiência em engenharia para demonstrar o escopo do impacto que o data center e os produtos incorporados têm além de melhorar a conectividade das telecomunicações, o que abre infinitas oportunidades em uma cidade inteligente.

A GIGABYTE é uma das primeiras a adotar o design de servidores para Arm®, arquitetura mais reconhecida do mundo para telecomunicações, e tem o prazer de ter dois sistemas de demonstração de servidor Arm ao vivo no estande da Arm no MWC, incluindo uma solução 5G de rede em uma caixa e uma solução comprometida com uma rede privada corporativa e uma GPU. Essas demos são alimentadas pelos processadores nativos da nuvem Ampere® Altra® com grandes contagens de núcleos e estão disponíveis para o ecossistema Arm por meio do Arm 5G Solutions Lab, que é um local para os parceiros do ecossistema de hardware e software se reunirem e demonstrarem de ponta a ponta soluções em um ambiente de teste ao vivo. Os servidores de borda 5G baseados em Arm exemplificarão a conectividade futura que possui maiores velocidades, menor latência e é capaz de conectar mais dispositivos.

Como parceira de fabricantes globais de automóveis, a GIGABYTE é especializada no desenvolvimento de unidades de controle de tomada de decisão para diferentes tipos de veículos autônomos, bem como produtos personalizados como ADAS ECUs, TCUs, auxiliando os projetistas de veículos a desenvolver seus produtos ideais. As unidades de controle de tomada de decisão habilitadas para IA ativarão uma grade de tráfego mais inteligente, portanto mais suave e segura.

A GIGABYTE trouxe sua última geração de sistemas embarcados e desenvolveu o Automated Guided Vehicle (AGV), que pode ser programado para manobrar em rotas designadas, e o Autonomous Mobile Robot (AMR), que pode detectar e evitar obstáculos através da navegação para operar. Os sistemas são projetados para fornecer recursos críticos, como baixo consumo de energia, alto desempenho com interface de E/S rica e alta flexibilidade de expansão, oferecendo uma opção de escolha para facilitar um ambiente automatizado para indústrias vitais.

O projeto recente da GIGABYTE é um data center de refrigeração por imersão de duas fases construído para a proeminente gigante de fundição de IC que lidera o mundo em tecnologia de processo avançada. O projeto visa não apenas preparar as empresas de tecnologia para combater o dilema térmico associado ao desempenho cada vez maior de CPU/GPU, fornecendo uma solução de refrigeração à prova de futuro, mas também definir o padrão da indústria para data centers modernos para fornecer efetivamente melhor TCO, menor pegada de carbono e rendimento de computação mais alto.

A GIGABYTE continua sua forte presença em formato digital na página de expositores da MWC, que fornece acesso a informações de produtos e PDFs para download, e em sua própria página [INUDSTRY], que oferece uma visão geral interativa em 3D de diferentes indústrias visualizadas em perspectiva moderna com os produtos abrangentes da GIGABYTE e soluções.

GIGABYTE em MWC 2022 - https://gbte.tech/mwc2022 INDUSTRY: https://industry.gigabyte.com/ https://www.gigabyte.com/enterprise

