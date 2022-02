Chefe da UE promete responsabilizar Kremlin por ataque 'injustificado' à Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, denunciou nesta quinta-feira (24) o ataque "injustificado" da Rússia à Ucrânia e garantiu que a União Europeia responsabilizará o Kremlin.

"Condenamos veementemente o ataque injustificado da Rússia à Ucrânia. Nestas horas sombrias, nossos pensamentos estão com a Ucrânia e com as mulheres, homens e crianças inocentes que enfrentam esse ataque não provocado e temem por suas vidas. Vamos responsabilizar o Kremlin", ameaçou Von der Leyen no Twitter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

del/mlb/roc/dbh/am

Tags