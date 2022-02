Casa Branca: sanções irão afetar a Rússia em longo prazo, é o nosso objetivo

O vice-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Daleep Singh, afirmou nesta quinta-feira, 24, que as sanções impostas ao sistema financeiro russo são maiores já definidas pelo país, e que limitarão a intenção do presidente russo, Vladimir Putin, de se projetar globalmente. Em coletiva de imprensa, o integrante da administração disse que a diplomacia é sempre uma opção, mas, no momento, após as ações militares na Ucrânia, não está disponível. Segundo Singh, "caberá a Putin decidir o quanto de impacto econômico a Rússia receberá".

"Atingimos áreas que Putin disse querer desenvolver para diversificar economia, como defesa e TI", afirmou, lembrando que as medidas, junto as de aliados, cortarão metade do acesso da Rússia à alta tecnologia. O conselheiro lembrou que a bolsa russa caiu mais de 30% hoje, e que as medidas irão elevar inflação e juros da economia russa, tendo "grande impacto". Segundo ele, nos próximos meses, veremos fluxo de capitais saindo da Rússia e a moeda local, o rublo, desvalorizada. "As sanções irão afetar a Rússia em longo prazo, é o nosso objetivo", concluiu.

Segundo ele, as sanções, focadas especialmente em restrições de exportações, bancos e em executivos, não devem se expandir para o setor de energia. "Não faremos nada contra Rússia que cause disrupção na oferta global de energia", afirmou. De acordo com Singh, energia é a área na qual a Rússia tem grande importância global, e a entrega global de hidrocarbonetos não deve ser "significativamente" afetada. Sobre a possibilidade de Moscou ser excluída do Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (Swift, na sigla em inglês), que vem sendo discutida por aliados, o conselheiro afirmou: "todas as opções estão sobre a mesa".

