Casa Branca: estamos em contato com Congresso para definir ajuda à Ucrânia

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quinta-feira, 24, que a administração está em contato com o Congresso para definir o tamanho do pacote de ajuda à Ucrânia diante da crise atual. Em coletiva de imprensa diária, a representante respondeu a uma questionamento sobre uma proposta de um montante de US$ 600 milhões ao país do leste europeu apresentada pela legisladora democrata Nancy Pelosi.

Questionada ainda sobre a possibilidade de o mercado chinês oferecer assistência à Rússia após a aplicação de sanções econômicas ao país, Psaki disse que a China não tem condição de cobrir todos os prejuízos causados pelas medidas, indicando que os Estados Unidos e a União Europeia representaram parceiros fundamentais para a economia russa. Ainda sobre a postura de Pequim na atual crise, afirmou que é o "momento da China escolher de qual lado ficará na história".

Quanto à possibilidade de sanções atingirem o fornecimento de energia dos EUA, a representante respondeu que o objetivo das medidas foi reduzir impacto para empresas e pessoas americanas. Questionada sobre o que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, quis dizer quando se referiu a combater quem se opusesse às suas medidas recentes, disse que a administração não vê aumento de ameaça de armas nucleares, como alguns interpretaram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante da crise, Psaki afirmou que o país está disposto a aceitar refugiados ucranianos, "mas acreditamos que preferência será pela Europa", inclusive pela proximidade geográfica. Questionada ainda sobre a localização do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e sua segurança, disse a administração está em contato com os responsáveis.

Tags