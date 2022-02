Borussia Dortmund empata com Glasgow Rangers (2-2) e é eliminado da Liga Europa

O Borussia Dortmund ficou só no empate (2-2) com o Glasgow Rangers nesta quinta-feira e foi eliminado da Liga Europa ao não conseguir reverter a desvantagem após a derrota por 4 a 2 no jogo de ida dos play-offs.

James Tavernier marcou duas vezes para os escoceses (aos 22 de pênalti e aos 57). Os vice-líderes do campeonato alemão foram para o intervalo esperançosos, com 2 a 1 no placar graças aos gols de Jude Bellingham (31) e Donyell Malen (42), mas não a vaga ficou com os escoceses, que reagiram e empataram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

cpb/dep/aam

Tags