Bolsa de Moscou anuncia suspensão de negociação em todos os seus mercados

A Bolsa de Moscou anunciou na manhã desta quinta-feira (no horário local) que suspendeu as negociações em todos os seus mercados "até novo aviso". A decisão acontece em meio à ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, com relatos de bombardeios em diversas cidades ucranianas. O representante do governo de Kiev junto à Organização das Nações Unidas (ONU), Sergiy Kyslytsya, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, "declarou guerra à Ucrânia". Putin, por sua vez, alega que a "operação militar" tem como objetivo "proteger a população civil".

