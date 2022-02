Biden diz que 'mundo responsabilizará Rússia' por ataque à Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou nesta quinta-feira (24) que "o mundo responsabilizará a Rússia" por atacar a Ucrânia, após o anúncio de Vladimir Putin de uma "operação militar" no país vizinho.

Biden apresentará ainda nesta quinta-feira as "consequências" para a Rússia do que considera um "ataque injustificado", anunciou em comunicado, no qual também especificou que se reunirá no mesmo dia com seus colegas do G7.

