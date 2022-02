Biden conversou com presidente ucraniano e prometeu apoio contra Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, e lhe prometeu apoio diante do ataque da Rússia, informou a Casa Branca.

"O presidente Zelensky me ligou e acabamos de conversar", declarou Biden em comunicado da Casa Branca. "Seguiremos dando apoio e assistência à Ucrânia e ao povo ucraniano".

"Condenei este ataque não provocado e injustificado das forças militares russas", completou Biden, após o início de uma "operação militar" anunciada pelo presidente Vladimir Putin.

Biden também disse que Zelensky pediu a ele que "instasse os líderes mundiais a denunciar claramente a flagrante agressão do presidente Putin e apoiar o povo da Ucrânia".

O presidente americano, que disse que falará nesta quinta-feira sobre as "consequências" para a Rússia de suas ações na Ucrânia, também se reunirá com seus colegas do G7, que também promete punir severamente Moscou.

