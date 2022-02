Barcelona vence Napoli (4-2) na Itália e vai às oitavas da Liga Europa

O Barcelona venceu o Napoli fora de casa por 4 a 2 nesta quinta-feira, no jogo de volta do play-off de acesso às oitavas de final da Liga Europa, e se classificou para a próxima fase do torneio continental.

O Barça saiu na frente com gols logo no início de Jordi Alba (8) e Frenkie de Jong (13), Lorenzo Insigne descontou de pênalti (23), mas Gerard Piqué (45) e Pierre-Emerick Aubameyang (59) aumentaram para o time catalão, fazendo com que o gol de Matteo Politano na reta final fosse inútil (87).

