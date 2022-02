Barcelona sobrevive na Liga Europa; Napoli e Dortmund são eliminados

O Barcelona venceu o Napoli fora de casa por 4 a 2 nesta quinta-feira, no jogo de volta do play-off de acesso às oitavas de final da Liga Europa, e se classificou para a próxima fase do torneio continental.

O Barça saiu na frente com gols logo no início de Jordi Alba (8) e Frenkie de Jong (13), Lorenzo Insigne descontou de pênalti (23), mas Gerard Piqué (45) e Pierre-Emerick Aubameyang (59) aumentaram para o time catalão, fazendo com que o gol de Matteo Politano na reta final fosse inútil (87).

No estádio Diego Armando Maradona o Barcelona voltou a dominar seu adversário, mas desta vez encontrou a pegada que faltou no jogo de ida no Camp Nou, onde não passou de um empate em 1 a 1.

Os 'azulgranas' exerceram uma forte pressão na frente, o que dificultou muito a saída do Napoli e permitiu aos visitantes recuperar várias bolas perto da área do goleiro Álex Meret.

O Barça saiu na frente logo cedo num rápido contra-ataque quando Adama Traoré ajeitou a bola para o chute de Jordi Alba, sózinho diante do goleiro adversário (8).

Frenkie de Jong soltou um disparo da entrada da área que entrou no ângulo (13) abrindo o caminho para a vitória.

O Napoli sofreu para superar a pressão do Barça e tentar se conectar com Victor Osimhen, o jogador que mais desequilibra do time italiano.

O nigeriano sofreu o pênalti que Insigne converteu (23), após ser derrubado na área por Marc-André Ter Stegen.

O assédio do Barça foi novamente recompensado quase no intervalo, quando Pigué pegou uma bola na área para desferir um chute cruzado que acertou a trave e entrou no gol napolitano (45).

O Napoli tentou avançar após o intervalo e se livrar da pressão do Barça, mas o Barça continuou mantendo a posse de bola até fazer 4 a 1, quando Aubameyang finalizou um passe de Adama Traoré (59).

Com a vantagem no placar, o Barcelona se dedicou nos últimos minutos apenas a administrar o resultado para garantir a vitória, e nem se abalou com o último gol de Politano (87).

Junto à do Napoli, a outra grande eliminação desta quinta-feira na Liga Europa foi a do Borussia Dortmund, vice-líder da Bundesliga, que empatou em 2 a 2 fora de casa com o Glasgow Rangers, mas acabou pagando pela derrota por 4 a 2 no jogo de ida na Alemanha.

Sem o astro Erling Haaland devido a uma lesão, Jude Bellingham e Malen Donyell marcaram pelo Dortmund no primeiro tempo, mas sua equipe ficou a um gol de poder forçar a prorrogação, já que o gol fora de casa valendo mais foi suprimido nesta temporada em caso de igualdade.

O Sevilla, o 'Rei da Liga Europa', com o seu recorde de seis títulos na competição, também garantiu sua vaga nas oitavas de final, embora no seu caso tenha conseguido apesar de ter perdido por 1 a 0 forra de casa para o Dínamo Zagreb.

O time espanhol, que terminou a partida com dez jogadores devido à expulsão de Thomas Delaney após receber um segundo cartão amarelo (90), acabou vencendo por 3 a 2 no placar agregado e vai estar no sorteio das oitavas de final nesta sexta-feira.

O Sevilla aproveitou sua vitória por 3 a 1 no jogo de ida na Espanha para compensar o pênalti convertido por Mislav Orsic no segundo tempo (minuto 65).

O Betis tinha a partida contra o russo Zenit encaminhada depois de vencer por 3 a 2 na ida como visitante. No jogo de volta, os 'Verdiblancos' resistiram com um 0 a 0 em casa. Já nos descontos, o Zenit marcou por intermédio de Dmitri Chistyakov (90+1), mas o seu gol foi anulado após revisão do VAR.

A má notícia do dia para o futebol espanhol veio da Real Sociedad, que empatou (2-)2 na ida na Alemanha, mas perdeu por 3 a 1 em San Sebastian no segundo jogo contra o ambicioso RB Leipzig.

Os gols da equipe alemã foram marcados pelo húngaro Willi Orban (39), o português André Silva (59) e o sueco Emil Forsberg (88 de pênalti).

Martín Zubimendi (65) tinha diminuído para os bascos, que não conseguiram evitar a eliminação.

Nas demais partidas do 'playoff', o Porto eliminou a Lazio (2-2, e 4-3 no placar agregado) e a também italiana Atalanta superou o grego Olympiakos (3-0, 5-1 no agregado).

Para além dos resultados em campo, o ataque da Rússia à Ucrânia, lançado nesta quinta-feira, foi lembrado nos jogos da Liga Europa desta jornada.

Napoli e Barça exibiram uma faixa antes do jogo que dizia "Stop War" (Pare a guerra).

Por seu lado, o ucraniano Ruslan Malinovskyi fez uma dobradinha na vitória da Atalanta, por 3 a 0, sobre o Olympiakos, na Grécia.

Depois de marcar o segundo gol da equipe de Bergamo e o primeiro de sua conta particular, Malinovskyi se dirigiu às câmaras e levantou a camisa para mostrar outra mensagem que dizia "No War In Ukraine" (Não à Guerra na Ucrânia).

