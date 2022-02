Banco Central tenta frear a desvalorização do rublo após a invasão da Ucrânia

O Banco Central da Rússia anunciou nesta quinta-feira que iniciou "intervenções" no mercado cambial para "estabilizar a situação" após o início da operação militar russa na Ucrânia, que provocou uma desvalorização de 9% do rublo em relação ao dólar.

"Com o objetivo de estabilizar a situação do mercado financeiro, o Banco da Rússia decidiu iniciar intervenções no mercado de divisas", anunciou a instituição em um comunicado.

