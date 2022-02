'Atos irresponsáveis' da Rússia 'não ficarão impunes', diz Canadá

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, prometeu, nesta quinta-feira (24), que os "atos irresponsáveis" da Rússia sobre a Ucrânia "não ficarão impunes".

"O Canadá condena, nos termos mais enérgicos, o ataque injustificável da Rússia à Ucrânia", declarou Trudeau, em um comunicado, para quem esta manobra de Moscou é uma "flagrante violação da soberania e da integridade territorial".

O premiê "insta a Rússia a cessar imediatamente todas as ações hostis e provocadoras contra a Ucrânia", a retirar suas tropas do país e a respeitar "a soberania e a integridade territorial da Ucrânia".

As ações decididas pelo presidente russo, Vladimir Putin, "terão graves consequências", continua Trudeau, que se reunirá com os países do G7 e da OTAN para "dar uma resposta coletiva a estes atos irresponsáveis e perigosos, incluindo a imposição de importantes sanções adicionais".

Na terça-feira, Ottawa, seguindo o caminho de outros países ocidentais, anunciou uma "série de sanções econômicas" contra a Rússia: proibição de transações com os territórios separatistas pró-russos, sanções contra parlamentares e bancos russos e proibição de que os canadenses comprem títulos da dívida russa.

"O povo ucraniano deve ser livre para determinar seu próprio futuro", ressaltou Trudeau, em seu comunicado.

Nesta quinta-feira, Putin lançou uma invasão da Ucrânia, com ataques aéreos e o ingresso de forças terrestres por várias passagens de fronteira. Uma hora depois, as autoridades ucranianas relataram pelo menos 50 mortes, incluindo vários civis.

