Arsenal vence Wolverhampton (2-1) nos acréscimos e se aproxima da zona da Champions

O Arsenal tomou a quinta posição do West Ham ao vencer o Wolverhampton (7º) por 2 a 1 nos acréscimos, nesta quinta-feira, num jogo que havia sido adiado da 20ª rodada da Premier League.

A equipe comandada pelo espanhol Mikel Arteta ficou a um ponto do Manchester United (4º), embora os 'Gunners' ainda tenham dois jogos a menos.

O sul-coreano Hwang Hee-chan aproveitou um erro da defesa do time da casa para superar o goleiro Aaron Ramsdale e marcar com o gol vazio (10) colocando os 'Wolves' na frente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No início, parecia que o Arsenal havia sido nocauteado, mas se recuperou com várias chances que levantaram o ânimo da torcida.

A menos de dez minutos do final, o atacante marfinense Nicolas Pepé empatou o duelo após receber dentro da área, girar e mandar para o fundo da rede dos visitantes (82).

Mas o Arsenal continuou se esforçando, até que Alexandre Lacazette decidiu a partida no quinto minuto dos acréscimos, após uma troca de passes com Pepe, antes de finalizar uma bola que desviou na mão do goleiro português José Sá mas acabou dentro do gol (90+5).

O time londrino está a 18 e 15 pontos dos líderes Manchester City (1º) e Liverpool (2º), mas pode reduzir a diferença se vencer os dois jogos adiados que restam aos jogadores comandados por Arteta.

O Arsenal está apenas cinco pontos atrás do Chelsea (3º) e com um jogo a menos.

-- Jogo adiado da 20ª rodada da Premier League:

- Quinta-feira 25 de fevereiro:

Arsenal 2 Pepe (82), Sá (90+5 contra)

Wolverhampton 1 Hwang (10)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 63 26 20 3 3 63 17 46

2. Liverpool 60 26 18 6 2 70 20 50

3. Chelsea 50 25 14 8 3 49 18 31

4. Manchester United 46 26 13 7 6 44 34 10

5. Arsenal 45 24 14 3 7 38 27 11

6. West Ham 42 26 12 6 8 45 34 11

7. Wolverhampton 40 25 12 4 9 24 20 4

8. Tottenham 39 24 12 3 9 31 32 -1

9. Brighton 33 25 7 12 6 25 28 -3

10. Southampton 32 25 7 11 7 32 37 -5

11. Crystal Palace 29 26 6 11 9 36 37 -1

12. Leicester 27 23 7 6 10 37 43 -6

13. Aston Villa 27 24 8 3 13 31 37 -6

14. Brentford 24 26 6 6 14 27 42 -15

15. Leeds 23 25 5 8 12 29 56 -27

16. Everton 22 23 6 4 13 28 40 -12

17. Newcastle 22 24 4 10 10 26 45 -19

18. Burnley 20 23 3 11 9 21 29 -8

19. Watford 18 25 5 3 17 25 47 -22

20. Norwich City 17 25 4 5 16 15 53 -38

./bds/rsc/dr/aam

Tags