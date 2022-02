Após derrota em Dubai, Djokovic vai perder número 1 no ranking da ATP para Medvedev

O sérvio Novak Djokovic, derrotado nas quartas de final do torneio de Dubai nesta quinta-feira por 6-4 e 7-6 (7/4) contra o tcheco Jiri Vesely (123º do mundo), perderá o seu número 1 no ranking da ATP na próxima classificação, a ser publicada na segunda-feira, para o russo Daniil Medvedev.

Será a primeira vez desde 2004 que o trono do tênis masculino ficará com um tenista que não pertence ao grupo chamado de 'Big 4' (Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray).

Djokovic elevou para 361 o recorde das últimas semanas como número 1, antes de passar o bastão para Medvedev, vice-campeão do Aberto da Austrália no início deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Medvedev será o terceiro jogador russo a ser o número 1 do mundo, depois de Yevgeny Kafelnikov e Marat Safin.

O último tenista fora do 'Big 4' a ser o número 1 da ATP foi o americano Andy Roddick em 1º de fevereiro de 2004.

Para manter o primeiro lugar no ranking, Djokovic precisava se sair melhor no torneio de Dubai do que Medvedev em Acapulco (México), que também acontece nesta semana.

Djokovic voltou às competições oficiais neste evento nos Emirados Árabes em quadra dura, pela primeira vez desde dezembro e a derrota da Sérvia contra a Croácia nas semifinais da Copa Davis em Madri.

O astro sérvio ganhou as manchetes em janeiro por sua retenção e posterior expulsão em 16 de janeiro da Austrália por não ter sido vacinado contra a covid-19. Ele não conseguiu, portanto, defender o título no Aberto da Austrália, onde Rafael Nadal acabou se sagrando campeão, conquistando assim seu 21º título de Grand Slam e superando os 20 de Federer e do próprio Djokovic.

Em Dubai, Djokovic pôde participar porque os Emirados Árabes Unidos não exigem a vacinação para entrar em seu território.

"Me falta um pouco de ritmo nos jogos. Isso mostra que ainda estou procurando ritmo na quadra", avaliou o sérvio. "As coisas são assim. Quanto mais jogos eu fizer, mais confortável estarei na quadra (...) Preciso de ritmo de jogo, não tive jogos nos últimos meses", disse ele.

Pelas regras atuais, Djokovic não poderia entrar nos Estados Unidos sem se vacinar para jogar no próximo mês em Indian Wells e Miami.

Ele venceu duas partidas em Dubai, contra o italiano Lorenzo Musetti (58º) na primeira fase e o russo Karen Khachanov (26º) na segunda, mas na terceira partida perdeu para o surpreendente Jiri Vesely, que eliminou na quarta-feira o espanhol Roberto Bautista, 15º do mundo e campeão recentemente em Doha.

Vesely, de 28 anos, venceu cinco partidas neste torneio em Dubai, já que veio do 'qualifying'. Ele alcançou agora suas primeiras semifinais no circuito principal desde o torneio de Pune (Índia) de 2020.

"Eu realmente não achava que teria uma chance contra o Novak, ele é um dos melhores de todos os tempos, talvez o melhor. Depois de tudo que passei no ano passado, isso é incrível, não consigo nem dizer o que sinto", declarou o tcheco.

"Temos um novo número 1 do mundo, isso é bom para o tênis também. Novak perde seu lugar, mas isso não diminui o que ele fez. O tênis precisa de novos rostos, uma nova geração", acrescentou Vesely.

Nas semifinais, Vesely enfrentará o canadense Denis Shapovalov (14º), que venceu o lituano Ricardas Berankis (99º) por 7-6 (7/4) e 6-3.

Em sua partida contra Djokovic, Vesely quebrou o saque do sérvio desde o início e acabou levando o primeiro set em 47 minutos.

No segundo set, Vesely também quebrou o saque de 'Nole', no sétimo game, mas ao sacar para a vitória viu o sérvio também conseguir um 'break'. A parcial foi decidida mais tarde no 'tie break' e ali o 123º do mundo logo se distanciou e conseguiu garantir sua vitória, contra um tenista que no passado foi cinco vezes campeão do ATP 500 em Dubai.

A outra semifinal será disputada pelo russo Andrey Rublev (7º) e pelo polonês Hubert Hurkacz (11º).

tmn/dep/dr/aam

Tags