Ao menos três mortos na Ucrânia desde início de invasão russa (guardas de fronteira)

Pelo menos três soldados ucranianos morreram no início da invasão russa, informaram os guardas de fronteira, detalhando que as vítimas foram registradas na fronteira com a península anexada da Crimeia, no sul.

A invasão russa da Ucrânia começou na madrugada desta quinta-feira, 24, com ataques coordenados em várias frentes no norte e leste do país.

No sul, foguetes e helicópteros foram usados para atacar posições ucranianas, segundo as mesmas fontes.

