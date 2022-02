AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022 ATÉ SEXTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022

América

ORURO (Bolívia) - Carnaval de Oruro - (até 1 de Março)

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgação - Superávit Fiscal (Estatísticas fiscais) - 12H00

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Candidatos à Presidência do Brasil em busca do voto-chave dos evangélicos - 15H00

HAVANA (Cuba) - Consulta popular sobre o novo Código da Família, que inclui o casamento gay - (até 30 de Abril)

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião da Otan após a invasão da Ucrânia pela Rússia - 11H30

VARSÓVIA (Polónia) - Presidentes do grupo Bucareste Nine (B9) de países da Europa Central e Oriental se reúnem sobre a crise russo-ucraniana - 13H00

HAIA (Holanda) - ICJ ouve argumentos de Mianmar no caso de genocídio de Rohingyas - (até 28)

KIEV (Ucrânia) - Visita dos chanceleres de Estônia, Letônia e Lituânia -

(*) PARIS (França) - Feira Internacional da Agricultura - 05H00 (até 6 de Março)

(*) PARIS (França) - Reunião de ministros das Finanças da UE - 05H30

BERLIM (Alemanha) - O ministro da Saúde, Karl Lauterbach, e Lothar Wieler, presidente do Instituto Robert Koch de Berlim, concedem coletiva de imprensa sobre a covid-19 - 07H00

MOSCOU (Rússia) - Coletiva de imprensa da tripulação russa da ISS - 11H00

PARIS (França) - Premiação do César, o Oscar do cinema francês - 18H00

NICE (França) - Carnaval de Nice - (até 27)

VENEZA (Itália) - Carnaval de Veneza - (até 1 de Março)

MILÃO (Itália) - Semana de Moda de Milão, outono/inverno 2023 - (até 28)

DUBLIN (Irlanda) - Festival Internacional de Cinema de Dublin - (até 6 de Março)

HOLANDA - Suspensão da maioria das restrições anticovid -

(+) ISLÂNDIA - Etapa final do relaxamento gradual das restrições anticovid -

Ásia-Pacífico

ÍNDIA - Eleições em cinco estados indianos - (até 10 de Março)

África

SOMÁLIA - Eleições legislativas para a Câmara baixa, seguidas de votação para presidente (horários a serem confirmados) -

Esportes

(+) NYON (Suíça) - Futebol: UEFA celebra reunião de emergência virtual sobre a invasão russa à Ucrânia - 07H00

SÁBADO, 26 DE FEVEREIRO DE 2022

América

ORLANDO (Estados Unidos) - O ex-presidente americano Donald Trump participa de conferência conservadora CPAC - 23H00

Europa

BRATISLAVA (Eslováquia) - Eslováquia suspende restrições para não vacinados contra a covid-19 -

ESCH-SUR-ALZETTE (Luxemburgo) - Lançamento de Esch como capital cultural europeia para 2022 -

Ásia-Pacífico

NOVA ZELÂNDIA - Suspensão da quartentena em hotéis para neozelandeses que voltam para casa vindos da Austrália na primeira etapa de um plano de suspensão das medidas anticovid -

África

(+) CIDADE DO CABO (África do Sul) - Parada do Orgulho na Cidade do Cabo -

DOMINGO, 27 DE FEVEREIRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Internacional do Urso Polar -

América

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Ativistas contra o aborto protestam contra sua descriminalização - 20H00

Europa

MINSK (Bielorrússia) - Referendo sobre reformas constitucionais -

(+) BERLIM (Alemanha) - O chanceler Olaf Scholz faz discurso de emergência ao Parlamento sobre a invasão russa à Ucrânia -

FLORENÇA (Itália) - Visita do papa Francisco -

Oriente Médio e África do Norte

DOHA (Catar) - Diálogos precursores entre líderes do Chade e grupos rebeldes armados -

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Sessão do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo - (até 28)

XANGAI (China) - 50º aniversário do Comunicado de Xangai que levou à retomada dos laços sino-americanos - 04H00

Esportes

LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Copa da Liga Inglesa - final: Chelsea X Liverpool - 14H30

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2022

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Cerimônia dos SAG Awards - 00H00

BOSTON (Estados Unidos) - Prazo final para fabricantes de armas dos EUA apresentarem segunda resposta às acusações mexicanas de tráfico de armas -

CANADÁ - Relaxamento das restrições fronteiriças anticovid, deixa de ser exigido exame PCR negativo -

(+) HOLLYWOOD (Estados Unidos) - O ator Benedict Cumberbatch ganha estrela na Calçada da Fama em Hollywood - 16H00

HOLLYWOOD (Estados Unidos) - Cerimônia de premiação da Associação de Críticos de Hollywood - 23H00

Europa

PARIS (França) - Semana da Moda de Paris - (até 8 de Março)

LONDRES (Reino Unido) - 100º aniversário do fim do protetorado britânico no Egito -

KIEV (Ucrânia) - O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, é convocado pela Suprema Corte após queixa de antecessor, Petro Poroshenko -

FRANÇA - Suspensão de exigência de máscaras em ambientes externos para conter avanço da covid -

BARCELONA (Espanha) - World Mobile Congress (WMC), salão mundial de telefonia móvel, em Barcelona - (até 3 de Março)

MOSCOU (Rússia) - ONG Memorial apela de decisão por sua dissolução - 05H00

Issy-les-Moulineaux (França) - Conferência de ministros europeus da UE sobre a situação das pessoas sem-teto - 06H00

GENEBRA (Suíça) - Sessão de Conselho de Direitos Humanos da ONU - 06H00 (até 1 de Abril)

Oriente Médio e África do Norte

CARTUM (Sudão) - Previsão de protestos maciços antigolpe -

África

NAIRÓBI (Quênia) - 5ª sessão da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, UNEA - (até 2 de Março)

TERÇA-FEIRA, 1 DE MARÇO DE 2022

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente Joe Biden faz seu discurso sobre o Estado da União -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Industrial - Brasil - 09H00

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Cidade de Bogotá suspende a exigência do uso de máscaras em espaços abertos - 20H00

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, discursa em sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU - 05H00

LODZ (Polónia) - O ministro das Relações Exteriores, Zbigniew Rau, recebe os colegas francês, Jean-Yves Le Drian, e alemã, Annalena Baerbock -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Sessão plenária extraordinária do Parlamento Europeu sobre a invasão russa à Ucrânia - 10H00

SARAJEVO (Bósnia-Herzegovina) - 30º aniversário da independência da Bósnia-Herzegovina da Iugoslávia -

FRANKFURT (Alemanha) - BCE: Estreia do 'teste de estresse' climático (data a confirmar) -

POLÓNIA - Suspensão das restrições anticovid -

LEVERKUSEN (Alemanha) - Resultados anuais da Bayer 2020 - 04H00

Oriente Médio e África do Norte

ISRAEL - Israel abre fronteiras a turistas não vacinados contra a covid-19 com exames PCR negativos -

Ásia-Pacífico

JAPÃO - Japão relaxa regras anticovid para portadores de vistos - turistas ainda estão proibidos -

HONG KONG (China) - Veredicto no julgamento pró-democracia do radialista Tam Tak-chi, acusado de sedição - 23H30

África

OUAGADOUGOU (Burkina Faso) - Retomada das audiências no julgamento do ex-presidente Blaise Compaore, acusado de envolvimento no assassinato de seu antecessor, Thomas Sankara -

(+) ÁFRICA DO SUL - Vacinação anticovid obrigatória para acessar campi universitários -

QUARTA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2022

América

Exeter (Estados Unidos) - 80º aniversário de nascimento do romancista americano John Irving -

(*) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, banco central americano, Jerome Powell, dá testemunho semianual ao Congresso - 13H00

Europa

VIENA (Áustria) - Ministros da Opep+ se reúnem para avaliar reduções nos cortes da produção de petróleo -

Ásia-Pacífico

TAIPÉ (Taiwan) - Visita do ex-secretário de Estado dos EUA Mike Pompeo -

TÓQUIO (Japão) - Veredicto no julgamento do ex-executivo da Nissan, Greg Kelly, ex-assessor de Carlos Ghosn - 23H00

África

(+) LILONGWE (Malawi) - Protesto antigovernamental contra a "corrupção e a imunidade" -

Esportes

SÃO PAULO (Brasil) - Partida de volta da Recopa Sul-americana entre Palmeiras e Athletico Paranaense - 22H30

QUINTA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Vida Selvagem -

América

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Manifestações contra o governo -

(+) MÉXICO (México) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita o Senado mexicano -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 11H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve (Fed), banco central americano, Jerome Powell, dá testemunho semianual no Congresso - 13H00

Europa

BUCARESTE (Romênia) - Corte dá veredicto sobre o incêndio em uma boate de Bucareste em 2015 que matou 64 pessoas -

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros do Interior da UE reúnem-se sobre espaço Schengen e reforma sobre asilos -

ARLES (França) - Reunião do Conselho de Assuntos Gerais da UE - (até 4)

África

NAIRÓBI (Quênia) - Seis policiais vão ao tribunal pelo assassinato de dois irmãos que supostamente violaram o toque de recolher anticovid -

Esportes

(+) SYDNEY (Austrália) - Tênis: Eliminatórias da Copa Davis - Austrália X Hungria - (até 5)

SEXTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Obesidade -

Europa

PALERMO (Itália) - Matteo Salvini enfrenta julgamento por caso de migrantes no navio Open Arms -

(+) MOSCOU (Rússia) - 10º aniversário da eleição de Vladimir Putin à Presidência da Rússia para um segundo mandato, após o período 2000-2008 -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Coletiva de imprensa do governo sobre medidas anticovid -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros da justiça da UE sobre evidências eletrônicas e combate ao discurso e aos crimes de ódio -

(+) ESPANHA - Suspensão da imposição de lotação limitada em eventos esportivos pela covid-19 -

Oriente Médio e África do Norte

(+) ARGEL (Argélia) - 30º aniversário da dissolução da Frente Islâmica de Salvação (FIS) -

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Lançamento do vídeo game 'Gran Turismo 7' -

(+) PEQUIM (China) - Reunião anual da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês - (até 17)

Esportes

(+) SEUL (Coreia do Sul) - Tênis: Eliminatórias da Copa Davis - Coreia do Sul X Áustria - (até 5)

(+) PEQUIM (China) - Jogos Paralímpicos de Inverno - (até 13)

(+) ESPOO (Finlândia) - Tênis - Eliminatórias da Copa Davis - Finlândia X Bélgica - (até 5)

(+) BRATISLAVA (Eslováquia) - Tênis: Eliminatórias da Copa Davis - Eslováquia X Itália - (até 5)

(+) HELSINGBORG (Suécia) - Tênis: Eliminatórias da Copa Davis - Suécia X Japão - (até 5)

(+) MARBELLA (Espanha) - Tênis: Eliminatórias da Copa Davis - Espanha X Romênia - (até 5)

(+) PAU (França) - Tênis: Eliminatórias da Copa Davis - França X Equador - (até 5)

(+) OSLO (Noruega) - Tênis: Eliminatórias da Copa Davis - Noruega X Cazaquistão - (até 5)

Vários

(+) Weltraum - Vestígios de foguete colidem com a Lua -

