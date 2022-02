A Europa, terra de muitos conflitos desde o fim da Guerra Fria

Das guerras nos Bálcãs à invasão em curso da Ucrânia pela Rússia, o continente europeu tem sido palco de muitos conflitos desde o fim da Guerra Fria.

Nos Bálcãs, a Iugoslávia comunista se desintegrou em uma série de guerras sangrentas na década de 1990.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um conflito entre as forças croatas e a minoria sérvia apoiada por Belgrado eclodiu após a proclamação em 25 de junho de 1991 pela Croácia de sua independência.

O conflito terminou quatro anos depois, quando as tropas croatas recuperaram o controle dos territórios ocupados pelos separatistas sérvios, ao custo de 20.000 mortes.

Na Bósnia-Herzegovina, a proclamação da independência em 1992, após um referendo boicotado pela comunidade sérvia, desencadeou uma guerra de três anos e meio entre muçulmanos, sérvios e croatas, que matou cerca de 100.000 pessoas, dois terços bósnios.

Quando a URSS se desfez em 1991, a guerra eclodiu em Nagorno-Karabakh, um território do Azerbaijão habitado principalmente por armênios. O conflito deixou 30.000 mortos. Um cessar-fogo em 1994 consagrou a criação de fato de uma república autoproclamada sob controle armênio.

Um novo conflito eclodiu no outono de 2020, com a morte de 6.500. Terminou em uma derrota esmagadora para a Armênia, forçada a ceder ao Azerbaijão três regiões formando um talude ao redor de Nagorno-Karabakh.

A Ossétia do Norte, anexa à Rússia, foi palco, no final de 1992, de um sangrento conflito com a vizinha Inguchétia, matando várias centenas de pessoas. Beneficiando-se do apoio de Moscou, repeliu as forças nacionalistas inguches que reivindicavam um distrito em torno de Vladikavkaz, a capital da Ossétia.

Na fronteira com a Ucrânia, a Transnístria, uma região da Moldávia de língua russa, separou-se em 1990.

A violência eclodiu dois anos depois entre as forças moldavas e as milícias eslavas da Transnístria, resultando em várias centenas de mortes e na intervenção de 3.000 soldados russos.

A Transnístria não é reconhecida como um Estado pela comunidade internacional, incluindo a Rússia.

A Chechênia, uma república russa no Cáucaso de maioria muçulmana, foi duas vezes palco de conflitos mortais entre separatistas, depois islamitas, e o exército russo, causando dezenas de milhares de mortes.

No final de 1994, Moscou lançou seu exército contra a república separatista. Enfrentando forte resistência, as tropas russas se retiraram em 1996.

No final de 1999, com incentivo de Vladimir Putin, as tropas entraram na Chechênia novamente para uma "operação antiterrorista" e retomaram a capital Grozny.

Em 2009, Moscou decretou o fim de sua operação.

Em março de 1998, Belgrado lançou uma ofensiva contra guerrilheiros separatistas do Kosovo, uma província sérvia, habitada principalmente por albaneses muçulmanos.

Para acabar com o conflito, a Otan lançou ataques aéreos em março de 1999, que resultaram na retirada em 10 de junho das forças sérvias do Kosovo.

O conflito deixou cerca de 13.000 mortos, a grande maioria deles albaneses.

Em 8 de agosto de 2008, a Geórgia lançou uma ofensiva para recuperar o controle da Ossétia do Sul, uma região separatista pró-Rússia que declarou sua independência em 1991.

A Rússia retaliou enviando tropas para o território georgiano e, no espaço de cinco dias, infligiu uma derrota esmagadora à ex-república soviética.

No processo, Moscou reconheceu a independência da Ossétia do Sul e da Abkhazia, outra província separatista georgiana.

Em 2014, na esteira do movimento pró-UE de Maidan e da fuga para a Rússia do presidente Viktor Yanukovych, Moscou anexou a península da Crimeia.

A Rússia apoia os rebeldes separatistas pró-russos no leste do país, onde duas repúblicas são autoproclamadas.

O conflito, que já custou mais de 14.000 vidas, diminuiu de intensidade a partir de 2015 e da assinatura dos acordos de paz de Minsk.

Moscou, que lançou vastas manobras militares em torno do território ucraniano nos últimos meses, reconheceu a independência das duas repúblicas separatistas na segunda-feira e, em seguida, lançou uma invasão da Ucrânia nesta quinta-feira.

kd-cds/ber/fio/mr

Tags