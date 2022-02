Zverev é expulso do ATP de Acapulco após bater com a raquete na cadeira de árbitro

O tenista alemão Alexander Zverev, atual campeão olímpico, foi expulso do Aberto do México, que acontece no resort de Acapulco, devido a sua reação violenta na terça-feira ao final de uma partida de duplas da segunda fase, anunciou a ATP nesta quarta-feira.

"Devido à conduta antidesportiva no fim de sua partida de duplas na noite de terça-feira, Alexander Zverev foi retirado do torneio em Acapulco", tuitou a entidade que comanda o tênis masculino.

Irritado com a atuação de um árbitro, Zverev, terceiro do ranking mundial, acertou a raquete contra a cadeira do juiz ao final da partida que perdeu com o brasileiro Marcelo Melo contra a dupla formada pelo britânico Lloyd Glasspool e o finlandês Harri Heliovaara por 6-2, 4-6 e 10-6.

O segundo golpe quase atingiu o pé direito do juiz. Zverev se sentou por alguns momentos no banco e se levantou novamente para se dirigir ao árbitro e gritar com ele e bater novamente na cadeira com a raquete.

