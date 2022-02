UE sanciona Ministro da Defesa russo e chefes militares do alto escalão (Diário Oficial)

A União Europeia (UE) anunciou nesta quarta-feira (23) sanções contra o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e os principais chefes militares, uma resposta ao reconhecimento da independência de dois territórios separatistas da Ucrânia por parte da Rússia.

Além dos chefes militares do alto escalão, a UE também sancionou o chefe de gabinete da presidência russa, Anton Vaino, e o ministro do desenvolvimento econômico, Maxim Reshetnikov. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Sajarova, também foi sancionada, segundo o Diário Oficial da UE.

