Tropas russas em Belarus ameaçam sua independência, denuncia opositora

As dezenas de milhares de soldados russos destacados em Belarus para manobras conjuntas representam uma ameaça à sua independência, denunciou nesta quarta-feira (23) a opositora exilada Svetlana Tikhanovskaya. Os países ocidentais temem que os militares servirão para invadir a Ucrânia.

Belarus deve agora lutar por "sua independência" e contra a "ditadura", afirmou à AFP Tikhanovskaya, considerada pelo Ocidente a real vencedora das presidenciais de 2020 contra o chefe de Estado, Alexander Lukashenko.

A opositora expressou seu espanto com a ideia de que o referendo organizado no domingo em Belarus possa permitir a Lukashenko armazenar armas nucleares russas na ex-república soviética, que faz fronteira com vários países da União Europeia (UE).

O presidente bielorrusso, que reprimiu com mão de ferro um movimento popular contra sua reeleição em 2020, é "grato" ao Kremlin, que o apoiou na época, diz a opositora.

"Não queremos ser o apêndice de outro país", acrescentou durante uma visita a Paris. "Vemos a ameaça de uma lenta ocupação do nosso país", acrescentou.

"O Kremlin apoiou Lukashenko, que agora quer mostrar sua lealdade (...) Ele está cedendo terras para manobras militares", acrescenta Tikhanovskaya, que estima a presença militar russa em seu país em cerca de 30 mil homens.

No entanto, em sua opinião, isso não beneficia Belarus.

"As pessoas não querem essas tropas em nosso solo, não querem que o país se torne um agressor de nossos irmãos ucranianos", diz ela.

As manobras deveriam terminar em 20 de fevereiro, mas Belarus anunciou que continuariam indefinidamente.

A capital ucraniana, Kiev, fica a apenas 150 quilômetros da fronteira bielorrussa.

A opositora pediu aos Estados Unidos e à Europa que denunciem o referendo constitucional de 27 de fevereiro.

"Isso nos mostra aonde Lukashenko quer ir. Ele pode usar nosso território para [armazenar] armas nucleares, o que representaria uma ameaça gigantesca para a Europa", disse ela.

