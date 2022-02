Putin tem 'cerca de 100%' das forças necessárias para invadir a Ucrânia, segundo EUA

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está "tão preparado quanto é possível estar" para uma invasão em larga escala da Ucrânia, com "cerca de 100%" das forças militares necessárias já em posição, estimou nesta quarta-feira (23) um alto funcionário do governo americano.

Putin "dispõe de quase 100% do conjunto de forças que havíamos calculado que ele poderia mobilizar" para invadir a Ucrânia, assinalou um responsável do Departamento de Defesa sob condição de anonimato.

Segundo a fonte, 80% dos mais de 150.000 soldados russos presentes nas fronteiras ucranianas estão "em ordem de batalha", organizados em formação de ataque a poucos quilômetros da fronteira.

O presidente russo está "tão preparado quanto é possível estar", advertiu o funcionário, acrescentando que a decisão "de avançar ou não está nas mãos de Putin". "Eles podem começar a qualquer momento", assinalou.

Na terça-feira, o presidente americano, Joe Biden, chegou a afirmar que a invasão já tinha "começado", mas funcionários de seu governo relataram que ainda não tinham provas independentes de movimentos de tropas russas rumo ao interior do território ucraniano.

"Não podemos confirmar ainda que o Exército russo já se deslocou para Donbass", explicou o responsável do Departamento de Defesa.

Contudo, "temos razões para acreditar que eles já estão" nos territórios separatistas de Donetsk e Lugansk, assinalou.

O Exército americano conta com aeronaves de vigilância para observar as operações militares de seus adversários, mas as condições do tempo podem atrapalhar a visibilidade.

