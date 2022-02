Petróleo fecha estável após oscilar por tensão na Ucrânia

Os preços do petróleo oscilaram nesta quarta-feira, buscando uma direção após a escalada da tensão na Ucrânia, mas fecharam perto do equilíbrio.

O preço do Brent para entrega em abril fechou estável, a 96,84 dólares como na véspera. Em Nova York, o barril do WTI para entrega em abril subiu 0,20%, para 92,10 dólares.

"Existe um risco de que a Rússia responda às sanções contra o país reduzindo suas entregas por conta própria", indicou Carsten Fritsch, do Commerzbank. A Rússia é um dos principais produtores mundiais de gás e petróleo.

"A Rússia sempre foi um fornecedor confiável de petróleo, mesmo no auge da Guerra Fria", observaram analistas de commodities do JPMorgan nesta quarta-feira. "Mas se o mercado começar a achar que as coisas podem mudar e que a Rússia pode retaliar cortando as exportações de energia, o barril do Brent poderia chegar a 115 dólares no segundo trimestre."

"O mercado do petróleo também oscilava "entre as preocupações com a perda de petróleo russo e as preocupações com o retorno do petróleo iraniano ao mercado", destacou Chris Low, economista-chefe da FHN Financial.

