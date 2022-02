PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia prepara tropas e Rússia mantém exigências

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia mobiliza tropas e Rússia mantém exigências

A Ucrânia anunciou nesta quarta-feira (23) um plano para mobilizar os reservistas e pediu a seus cidadãos que saiam da Rússia, no momento em que o medo de uma invasão iminente por parte de Moscou aumenta, depois que Vladimir Putin reiterou que não vai ceder em suas exigências, apesar das sanções ocidentais.

(Ucrânia Rússia EUA UE conflito diplomacia energia Otan, Prev, 800 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

MOSCOU:

As acusações infundadas de Putin contra a Ucrânia, de genocídio a bombas atômicas

Vladimir Putin intensificou nesta semana a retórica incendiária contra a Ucrânia e seus governantes, um regime neonazista em suas palavras, que ele acusa sem provas de cometer um genocídio na região leste e de querer produzir a bomba atômica.

(Rússia Ucrânia conflito história diplomacia política, Quadro, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

KIEV:

Kiev está longe do front, mas o medo da guerra está presente

Os habitantes da capital ucraniana observam de longe e sem alterar sua rotina a possibilidade de um conflito devastador com a Rússia. Mas alguns rituais da retaguarda bélica não vistos há anos, voltaram da noite para o dia.

(Rússia Ucrânia conflito diplomacia, Reportagem, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS

KIEV:

Ucrânia fica sem opções após ordem de Putin de envio de tropas

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está ficando sem opções para enfrentar os avanços militares russos que podem reduzir o tamanho de seu país pela segunda vez desde 2014.

(Ucrânia conflito diplomacia Rússia, Ângulo, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS

PRAGA:

Desinformação sobre Ucrânia circula livremente pelo leste da Europa

Nos países da Europa Oriental, controlados no passado pela Rússia e onde, desde então, impera um profundo sentimento anti-Moscou, as informações falsas e os rumores circulam à vontade de forma surpreendente, enquanto a crise regional se agrava.

(Ucrânia Europa Rússia conflito informação, Ângulo, 680 palavras, já transmitida)

FOTOS

VARSÓVIA:

Países vizinhos da Ucrânia se preparam para onda de refugiados

Os países da União Europeia (UE) vizinhos da Ucrânia se preparam para enfrentar o fluxo de centenas de milhares ou até de milhões de refugiados caso a Rússia invada essa ex-república soviética.

(Ucrânia Rússia Europa conflito migração crise sociedade, Ângulo, a ser transmitida)

BERLIM:

Crise russo-ucraniana põe em xeque a diplomacia alemã do gás

A crise entre a Rússia e a Ucrânia obriga a Alemanha a fazer malabarismos para diminuir sua dependência do gás russo e revela o fracasso de sua diplomacia de indulgência em relação a Putin por mais de vinte anos.

(Alemanha Rússia Ucrânia crise gás energia política, Ângulo, 600 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Bolsonarismo se fortalece no Telegram, sob a mira da Justiça

"Aqui não tem censura", garante sobre o Telegram a bolsonarista @mara, que está entre os milhões de brasileiros que aderiram à plataforma, peça chave na estratégia eleitoral do presidente Jair Bolsonaro e que está na mira da Justiça por não colaborar no combate à desinformação.

(Brasil política eleições redes sociais justiça, Ângulo, 780 palavras, já transmitida)

VÍDEO

CALI:

Petro, ex-guerrilheiro que quer mudar a tradição de poder na Colômbia

Um exército de guarda-costas vigia a multidão que grita seu nome. O ex-guerrilheiro Gustavo Petro, favorito nas pesquisas para a presidência da Colômbia, está confiante de que desta vez nem mesmo o "fantasma do assassinato político" afugentará a ascensão da esquerda "progressista".

(Colômbia eleições política esquerda, Entrevista, 850 palavras, já transmitida)

FOTOS

WASHINGTON:

Relatório aponta abusos em revistas na fronteira entre EUA e México

Quando levou seu bebê ao pediatra, ela não tinha ideia do que sentiria quando voltasse para El Paso: um agente apalpou suas partes íntimas e ameaçou levar seu filho embora. Ela é uma das vítimas de abusos na fronteira EUA-México, de acordo com um relatório.

(EUA Mulheres México derechos policía migração, Ângulo, 670 palavras, já transmitida)

FOTO DE ARQUIVO

HAVANA:

Otero Alcántara, o 'artivista' cubano defendido pelos EUA

Uma das personalidades de 2021 para a revista americana Time, um mercenário dos Estados Unidos para o governo cubano: o artista dissidente Luis Manuel Otero Alcántara, de 34 anos, está há sete meses preso, e Washington reivindica, insistentemente, sua libertação.

(EUA Cuba diplomacia prisioneiros política arte, 470 palavras, já transmitida)

FOTOS

UGUAY, Argentina:

Incêndios devastam Esteros del Iberá e causam danos incalculáveis

Na região de Uguay tudo é angústia. Suas quase 60 famílias temem que o fogo que assola Esteros del Iberá, em Corrientes, província do nordeste da Argentina, onde os incêndios devoraram 9% do território desde dezembro, causando danos ambientais e produtivos incalculáveis, chegue até eles.

(Argentina meio ambiente incêndios sociedade Iberá animais, Reportagem, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- EUROPA

GENEBRA:

OMS expande acesso à tecnologia de vacina de RNAm para cinco países

A OMS expandiu nesta quarta-feira (23) o acesso à tecnologia baseada em RNA mensageiro para fabricar vacinas em Bangladesh, Indonésia, Paquistão, Sérvia e Vietnã para aumentar os centros de produção de imunizantes contra a covid-19.

(OMS pandemia RNA saúde pesquisa vacinas, Prev, 440 palavras, já transmitida)

ESTOCOLMO:

Suécia enfrenta acusações de "sequestro" de crianças muçulmanas

Acusadas de "sequestrar" sistematicamente crianças de famílias muçulmanas, as autoridades da Suécia tentam combater as denúncias como uma campanha de desinformação, em meio ao receito das famílias de migrantes e manifestações com ares de complô.

(Suécia religião infância desinformação, Prev, 700 palavras, já transmitida)

HAIA:

Suspeito de sequestro em Amsterdã exigiu EUR 200 milhões em criptomoeda

O suspeito do sequestro em uma Apple Store de Amsterdã na terça-feira (22) é um homem de 27 anos que exigia 200 milhões de euros em criptomoeda.

(Holanda sequestro polícia criptomoedas, Prev, 400 palavras, já transmitida)

FLORENÇA:

Florença expõe pela primeira vez as três 'Pietà' de Michelangelo

A Pietà de Michelangelo, a bela escultura de mármore que simboliza o amor maternal admirada em todo o mundo na Basílica de São Pedro, no Vaticano, ofuscou duas outras versões comoventes do mesmo tema esculpidas pelo gênio renascentista.

(Itáli Florença Michelangelo arte cultura sociedade escultura, Ângulo, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS

DUBLIN:

Guinness lança programa agrícola piloto para obter cerveja mais 'ecológica'

A popular marca de cerveja irlandesa Guinness anunciou, nesta quarta-feira (23), o início de um programa agrícola piloto para reduzir as emissões de carbono de seus fornecedores de cevada e, desta maneira, oferecer um "pint" (medida clássica de 473 ml) com mais respeito ao meio ambiente.

(Dublin cerveja bebida sociedade, Prev, já transmitida)

-- ÁSIA

MANILA:

Vítima de torturas nas Filipinas revive horror com candidatura de filho de ex-ditador

A campanha eleitoral de Ferdinand Marcos à Presidência das Filipinas horroriza Loretta Rosales, que relembra o pesadelo que viveu ao enfrentar o brutal governo de seu falecido pai.

(Filipinas eleições política direitos, 850 palavras, já transmitida)

HONG KONG:

Em Hong Kong, a angústia dos pais separados dos filhos positivos para covid-19

Os pais de Hong Kong estão sendo separados de seus filhos e bebês testados positivos para covid-19, uma situação que está aumentando a irritação do público e pode agravar a epidemia, segundo alguns especialistas.

(HongKong pandemia vírus infância China epidemia saúde, 600 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

BEIRUTE:

Líbano frustra plano de atentados do EI contra reduto do Hezbollah

O Líbano frustrou um plano do grupo extremista Estado Islâmico (EI) de realizar três ataques suicidas contra centros religiosos xiitas nos subúrbios do sul de Beirute que são um reduto do Hezbollah, disse o Ministério do Interior nesta quarta-feira (23).

(Líbano EI Hezbollah ataque violência conflito, Prev, 410 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

JUBA:

Desilusão com processo de paz no Sudão do Sul

Quando a família de Tunda Henry fugiu da guerra civil há cinco anos, a ideia era retornar rapidamente para o Sudão do Sul. Mas agora, com a estagnação do acordo de paz e a persistência da violência, ele teme que sua família jamais consiga voltar ao país.

(SudãoSul conflito governo paz, 550 palavras, já transmitida)

BAIDOA:

Baidoa, último refúgio para os que fogem da seca na Somália

Sob um calor extremo, Salado Adan Mohamed, mãe de três filhos, dá os últimos retoques em seu refúgio improvisado, construído com galhos e pedaços de pano. Ela acaba de chegar à cidade de Baidoa, na Somália, o último refúgio para os que fogem da pior seca no país em uma década.

(Somália fome conflito, 600 palavras, já transmitida)

NAIRÓBI:

No Chifre da África, a seca deixa 13 milhões de pessoas ameaçadas pela fome

Do sul da Etiópia ao norte do Quênia, passando pela Somália, o Chifre da África sofre uma enorme seca que preocupa as organizações humanitárias e deixa quase 13 milhões de pessoas ameaçadas pela fome.

(Etiópia fome seca Somália economia Quênia, 530 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Probabilidade de incêndios florestais excepcionais aumentará até o fim do século

A probabilidade de incêndios florestais que devastam enormes superfícies, como os registrados na Austrália em 2019 e no Pantanal da América do Sul em 2020, aumentará ao longo do século, adverte a ONU.

(Clima incêndios meio ambiente governo, 450 palavras, já transmitida)

CAMPO DE GELO DO NORTE, Chile:

Geleiras no sul do Chile, 'termômetro' dos efeitos das mudanças climáticas

Uma rachadura atravessa a frente da geleira San Rafael e um iceberg do tamanho de um prédio de 10 andares cai na lagoa. No sul do Chile, as geleiras são um "excelente indicador" do efeito das mudanças climáticas.

(Chile geleiras meio ambiente mudanças climáticas, Reportagem, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

PARIS:

O reinado dos dinossauros acabou no outono

O reinado dos dinossauros na Terra terminou no outono (primavera no hemisfério norte), com a queda de um asteroide gigante há cerca de 66 milhões de anos, o que levou a uma das maiores extinções de espécies do planeta, segundo um estudo divulgado nesta quarta-feira (23).

(Mundo dinossauros ciência pesquisa sociedade, Ângulo, 700 palavras, já transmitida)

FLORENÇA:

Florença expõe pela primeira vez as três 'Pietà' de Michelangelo

A Pietà de Michelangelo, a bela escultura de mármore que simboliza o amor maternal admirada em todo o mundo na Basílica de São Pedro, no Vaticano, ofuscou duas outras versões comoventes do mesmo tema esculpidas pelo gênio renascentista.

(Itáli Florença Michelangelo arte cultura sociedade escultura, Ângulo, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

Acompanhamento dos jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags