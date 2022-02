Palmeiras arranca empate (2-2) contra o Athletico-PR na ida da final da Recopa Sul-Americana

O Palmeiras arrancou um empate em 2 a 2 com o Athletico-PR nesta quarta-feira, em Curitiba, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana 2022, troféu que já escapou das mãos dos dois clubes em outras edições.

Num jogo de poucas emoções, típico de dois clubes que apostam na espera do adversário, o técnico do time paulista, o português Abel Ferreira, vencedor das duas últimas edições da Copa Libertadores, conquistou um ponto nos acréscimos com um gol de pênalti de Raphael Vega (90+7).

O 'Furacão' de Alberto Valentim, campeão da Copa Sul-Americana de 2021, vencia com gols do uruguaio David Terans (19) e Marlos (76) até que Marcinho derrubou Wesley na área nos descontos.

Jailson (28) havia marcado o primeiro do Palmeiras na Arena da Baixada.

A Recopa será definida na próxima quarta-feira em São Paulo.

