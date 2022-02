ONU alerta que mundo enfrenta 'momento de perigo' devido à crise na Ucrânia

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse nesta quarta-feira (23), na abertura da Assembleia Geral da organização, que o mundo enfrenta "um momento de perigo" com a crise na Ucrânia.

Para Guterres, "a decisão da Rússia de reconhecer a chamada 'independência' das regiões de Donetsk e Lugansk - e ações subsequentes - são violações da integridade territorial e soberania da Ucrânia e incompatíveis com os princípios da Carta da ONU".

Mais tarde, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, tomou a palavra, enfatizando que aquele país não era uma ameaça para a Rússia. "A Ucrânia nunca planejou, nem planeja, nenhuma operação militar em Donbas", disse ele sobre as alegações russas de ações militares de Kiev na região leste, onde esses enclaves separatistas pró-Rússia estão localizados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Kuleba pediu à ONU que tome "medidas concretas e rápidas" para impedir a escalada, que ele diz ser alimentada pelo avanço militar das tropas russas. "O início de uma guerra em grande escala na Ucrânia será o fim da ordem mundial como a conhecemos", alertou, enfatizando: "Queremos a paz!"

A Ucrânia está cercada ao norte, sul e leste por 150.000 soldados russos, no que as potências ocidentais consideram uma estratégia de "invasão" de Moscou.

A Rússia anunciou a mobilização de tropas, que descreveu como "corpos de paz", em direção aos dois enclaves separatistas, cuja disputada independência Moscou reconheceu nesta terça-feira e que considera estarem sendo atacados por Kiev.

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, sublinhou que "se a Rússia continuar nesse caminho, poderá - segundo nossas estimativas - criar uma nova crise de refugiados, uma das maiores do mundo atual, com até 5 milhões de pessoas deslocadas pela guerra escolhida pela Rússia e sua pressão sobre os vizinhos da Ucrânia".

Segundo a americana, "como a Ucrânia é um dos maiores fornecedores mundiais de trigo, particularmente para o mundo em desenvolvimento, as ações da Rússia podem fazer com que os preços dos alimentos subam rapidamente e causem uma fome ainda mais desesperadora do que em lugares como Líbia, Iêmen e Líbano".

Antes, seu colega russo, Vassily Nebenzia, afirmou que a situação atual é resultado do "golpe de 2014", que levou a uma mudança de poder na Ucrânia com a saída forçada de um governo pró-Rússia. Desde então, Kiev realiza uma "repressão" contra a minoria de língua russa na Ucrânia, denunciou, evocando inclusive o termo "genocídio", usado pelo presidente russo, Vladimir Putin, em seus últimos discursos.

As ações de Moscou foram recebidas com uma onda de sanções anunciadas por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e União Europeia. Na Assembleia da ONU, a maioria dos oradores, representando todos os continentes, criticou, alguns mais abertamente do que outros, as recentes decisões e ações da Rússia.

A reunião da Assembleia Geral, com a participação de todos os 193 membros da ONU, é uma sessão anual para discutir os "territórios temporariamente ocupados da Ucrânia", realizada desde a anexação da Crimeia pela Rússia, em 2014.

Nesta quarta-feira, a Ucrânia denunciou um ataque cibernético em massa que afetou os principais sites do governo.

prh-pdh/st/dga/llu/jc/ap/lb

Tags