Ofensiva do ELN deixa sete feridos semanas antes das eleições na Colômbia

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas e um cão do esquadrão antibombas morreu nesta quarta-feira (23) em uma ofensiva do Exército da Libertação Nacional(ELN) em várias partes da Colômbia.

O grupo guerrilheiro decretou um "protesto armado" até sábado com foco nas eleições parlamentares de 13 de março.

Por meio de ataques com explosivos e ameaças de morte aos que se mobilizam em suas áreas de influência, o ELN afetou principalmente o nordeste do país.

O atentado mais grave foi a explosão de uma carga na rodovia que liga os municípios de San Gil e Socorro, no departamento de Santander, disse a polícia.

Outro dispositivo foi detonado em uma ponte no departamento de Cesar, que "afetou a rodovia federal", informou o coronel Elkin Corredor.

A Polícia também atribuiu uma "ação terrorista" aos rebeldes em um anel viário da cidade de Cúcuta, próximo a uma universidade estadual.

Um cão do esquadrão antibomba foi morto por uma carga explosiva, enquanto uma policial feminina sofreu "ferimentos auditivos".

Outro explosivo foi desativado na estrada que liga Cúcuta ao município de Pamplona.

Considerado o último grupo insurgente da Colômbia, o ELN anunciou no domingo o início de uma ofensiva contra o presidente Iván Duque e seu "mau governo".

Com cerca de 2.500 combatentes, o ELN concentra sua influência na fronteira com a Venezuela e os territórios colombianos do Pacífico.

