Negociações em Viena sobre programa nuclear iraniano estão em momento 'crítico', diz Teerã

As negociações de Viena destinadas a retomar o acordo nuclear iraniano alcançaram uma fase "crítica" e há questões "importantes" a resolver, disse nesta quarta-feira (23) o ministro iraniano das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian.

"As negociações estão em um momento crítico e importante", declarou o responsável após um encontro com seu homólogo de Omã, Badr al-Busaidi, que visitou Teerã.

"Esperamos que alguns temas sensíveis e importantes sejam resolvidos nos próximos dias com realismo pelos interlocutores ocidentais", disse Amir Abdollahian.

O ministro se declarou "otimista", mas insistiu que seu país não deixará de lado os limites ou "linhas vermelhas" que considera indispensáveis dentro dessas negociações, embora não tenha fornecido mais detalhes a respeito.

Em Viena, as negociações almejam salvar o acordo de 2015 que pretendia impedir que o Irã se dote da arma atômica. As autoridades da República Islâmica sempre negaram essa intenção.

O acordo assinado entre Irã, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia) e Alemanha permitiu acabar com as sanções internacionais contra o Irã em troca de limites rígidos no programa nuclear.

A retirada dos Estados Unidos deste pacto, em 2018, implicou a reinstauração das sanções. Em resposta, o Irã decidiu não cumprir mais com parte dos compromissos expressados no pacto.

Nas negociações de Viena os Estados Unidos participam de forma indireta. Nos últimos dias, os participantes admitiram progressos.

