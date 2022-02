Mortes por chuvas em Petrópolis chegam a 204 (polícia)

As chuvas torrenciais que devastaram bairros de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, causaram pelo menos 204 mortos, informaram nesta quarta-feira (23) as autoridades, que continuam recuperando corpos mais de uma semana após a tragédia.

Cerca de 51 pessoas seguem desaparecidas, um número que está diminuindo à medida que os corpos recuperados são identificados e as famílias se reúnem com parentes vivos, de acordo com o último relatório da polícia.

