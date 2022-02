Macron lança em março campanha à reeleição, dizem fontes partidárias

O presidente francês, o centrista Emmanuel Macron, lançará sua campanha à reeleição com um primeiro comício em Marselha, no sul do país, em 5 de março - disseram três fontes de seu partido nesta quarta-feira (23) à AFP.

Macron deve confirmar sua candidatura na próxima semana, em uma data ainda a ser definida. Até o momento, as pesquisas mostram sua liderança tanto no primeiro turno, marcado para 10 de abril, quanto no segundo, duas semanas depois.

Os candidatos à Presidência têm até 4 de março para se inscrever. Da extrema direita à esquerda radical, seus rivais já estão em campanha, mas Macron adiou a sua, devido à crise na Ucrânia.

Segundo sua equipe, o chefe de Estado, de 44 anos, busca mostrar que trabalha "até o último quarto de hora" de seu mandato. A oposição acusa o presidente de fazer campanha "de forma encoberta".

Desde que chegou ao poder em 2017 com um desejo reformista e europeísta, Macron enfrentou várias crises. Entre elas, o protesto social dos "coletes amarelos" e a crise sanitária mundial da covid-19.

Segundo as pesquisas, a principal preocupação dos franceses é a perda de poder aquisitivo, em um contexto de aumento dos preços da energia, o qual o governo se esforça para frear.

Para analistas, Macron, que já antecipou seu desejo de retomar sua polêmica reforma da Previdência adiada pela pandemia, está se beneficiando das brigas entre rivais à sua direita, assim como da divisão à esquerda.

Na sondagem da Elabe publicada nesta quarta, o presidente aparece com 24,5% das intenções de voto no primeiro turno, seguido dos candidatos de extrema direita Marine Le Pen (18%) e Éric Zemmour (13,5%).

