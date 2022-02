Liverpool goleia Leeds (6-0) e se aproxima do líder Manchester City na Premier League

O Liverpool, segundo colocado, atropelou o Leeds (15º) com uma goleada de 6 a 0 nesta quarta-feira, em partida que havia sido adiada em dezembro da 19ª rodada da Premier League, e ficou apenas três pontos atrás do líder Manchester City na classificação.

Dois gols do atacante egípcio Mohamed Salah (15 e 35, ambos em cobranças de pênalti) e outro do zagueiro camaronês Joel Matip (30) liquidaram já no primeiro tempo o Leeds, que luta pela permanência na primeira divisão.

Na segunda etapa, o atacante senegalês Sadio Mané (80 e 90) marcou o quarto e quinto gol, antes que o holandês Virgil Van Dijk fechasse o massacre nos acréscimos (90+3).

Com esta vitória retumbante, os 'Teds' colocam pressão sobre os jogadores comandados pelo técnico espanhol do Manchester City, Pep Guardiola, a doze rodadas do fim da competição, com um duelo direto no meio do caminho no Etihad Stadium no início de abril.

Salah abriu o placar de pênalti. O segundo gol surgiu de uma jogada coletiva que deixou Matip desmarcado para conseguir mandar para as redes visitantes com facilidade.

O terceiro também foi de pênalti e convertido por Salah, que está exibindo seu melhor futebol da temporada desde que voltou da Copa da África, título que deixou escapar no último dia 7 de fevereiro na final, quando foi derrotado pelo Senegal nos pênaltis.

O quarto foi marcado por Sané em uma bomba de pé direito do centro da área, após uma assistência de Jordan Henderson. Com sede de gols, Sané não ficou satisfeito e marcou mais um depois com um chute rasteiro de canhota. O holandês Van Dijk finalizou a festa com uma cabeçada indefensável.

Salah mais uma vez se distanciou de seu companheiro de equipe, o português Diogo Jota, na artilharia. Agora, o egípcio tem sete gols a mais que o atacante português e oito de vantagem sobre seu outro parceiro Sané, que supera Raheem Sterling, do Manchester City, em um gol.

A superioridade imposta pelos 'Reds' no primeiro tempo, gerando inúmeras chances perigosas, se manteve predominante após o intervalo. Os jogadores do técnico alemão Jurgen Klopp brilharam diante de seus torcedores em um estádio de Anfield em festa e confiante na equipe.

"É melhor ter uma diferença de três ou seis pontos do que 20 ou 30 pontos. É mais emocionante", disse Klopp. "Mas temos de ganhar muitos jogos contra adversários difíceis", continuou.

O técnico argentino Marcelo Bielsa sofreu uma dura derrota, e seu futuro está em aberto diante dos resultados medíocres alcançados durante a temporada.

"Claro que estou preocupado com o rebaixamento. Nos jogos contra o City e hoje (quarta-feira) nossas fraquezas ficaram visíveis", lamentou Bielsa.

Já o Tottenham (8º) comandado pelo treinador italiano Antonio Conte perdeu por 1 a 0 em sua visita ao Burnley (18º) que venceu com um gol de Ben Mee (71º), num jogo que da 13ª rodada que havia sido adiado, e perdeu um oportunidade clara de se aproximar da quarta posição, a última que garante uma vaga na Liga dos Campeões.

O time londrino vinha de uma vitória empolgante por 3 a 2 sobre o Manchester City no último sábado, no Etihad, com dois gols de seu astro, Harry Kane, mas viu a euforia esfriar.

"Vamos ver como está a situação e faremos uma avaliação. Estou aberto a qualquer decisão porque quero ajudar o Tottenham", disse Conte, deixando em aberto a possibilidade de sua saída do time londrino.

Depois de um primeiro tempo sonífero, Kane quase marcou, mas a bola bateu no travessão depois de uma cabeçada (47).

Faltando 20 minutos para o fim do jogo, Mee ficou livre para marcar na cara do gol.

O Burnley está a dois pontos do Newcastle (17º), embora ainda tenha um jogo a menos, o que lhe permitiria tomar essa posição dos 'Magpies'.

Também nesta quarta-feira o Crystal Palace (11º) derrotou o Watford (19º), por 4 a 1, com gols do francês Jean Phillippe Maleta (15), Conor Gallagher (42) e uma dobradinha do marfinense Dazet Zaha na reta final (85 e 90) em uma partida da 18ª rodada. O time da casa havia empatado por meio do francês Moussa Sissoko (18).

