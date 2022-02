Líbano frustra plano de atentados do EI contra reduto do Hezbollah

O Líbano frustrou um plano do grupo extremista Estado Islâmico (EI) de realizar três ataques suicidas contra centros religiosos xiitas nos subúrbios do sul de Beirute que são um reduto do Hezbollah, disse o Ministério do Interior nesta quarta-feira (23).

"Um grupo terrorista recrutou jovens palestinos no Líbano para realizar ataques em grande escala com cintos explosivos" e outras munições, disse o ministro do Interior Basam Mawlawi em coletiva de imprensa.

"Três alvos distintos seriam atacados ao mesmo tempo", disse o ministério. A operação, segundo Mawlawi, teria causado uma grande perda de vidas.

As Forças de Segurança Interna (FSI) do Líbano disseram que as instruções para o atentado vieram de um membro do EI no campo de refugiados palestinos de Ain Al-Hilweh, que estava em contato com extremistas sunitas na Síria.

As instruções foram passadas a um agente disfarçado recrutado pelos serviços libaneses para se infiltrar nas redes do EI no Líbano.

Em 7 de fevereiro, esse agente foi instruído a preparar três ataques: um contra um complexo religioso xiita no bairro de Al-Laylaki, outro contra o complexo do imã Al Kazem e um terceiro ataque contra o centro religioso Al-Nasser, no subúrbio de Ouzai, segundo as FSI.

O infiltrado recebeu três coletes explosivos e outras munições para realizar os ataques programados para 16 de fevereiro.

As forças de segurança identificaram quatro suspeitos que residiam no acampamento de refugiados palestinos de Ain Al-Hilweh.

Mawlawi disse que dois suspeitos foram presos, mas não especificou se algum dos detidos era um dos suspeitos identificados no campo.

Localizado perto da cidade de Sidon, no sul, este assentamento é o maior campo palestino do Líbano. O local foi apontado como um refúgio para extremistas e outros fugitivos.

No entanto, por convenção de longa data, o exército libanês não entra no campo e delega a segurança às facções palestinas que habitam o local.

Os subúrbios ao sul de Beirute, reduto do grupo xiita Hezbollah, sofreram uma onda de ataques em 2013 e 2014 por combatentes ligados à Al-Qaeda, em retaliação à intervenção desta organização na guerra civil na vizinha Síria ao lado de forças governamentais.

De acordo com as FSI, esse plano frustrado pretendia ser uma "homenagem" ao líder do ISIS Abu Ibrahim al Qurashi, que foi morto na noite de 2 de fevereiro em uma operação liderada pelos EUA na região de Idlib, no noroeste da Síria.

