Jornalista é morto durante manifestação no Haiti

Um jornalista foi assassinado nesta quarta-feira em Porto Príncipe, durante uma manifestação de milhares de trabalhadores da indústria têxtil por aumento salarial.

"Lamento a morte do jornalista Lazard Maximilien, que ocorreu durante as manifestações de trabalhadores nesta quarta-feira", publicou o primeiro-ministro Ariel Henry no Twitter.

O fotojornalista haitiano, também conhecido como Maxihen Lazzare, trabalhava para o veículo eletrônico Rois des infos. Na rede social, o primeiro-ministro condenou a "violência que deixou feridos".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dois outros jornalistas foram feridos por tiros disparados por homens encapuzados, que circulavam em um carro sem placa, observou um jornalista da AFP.

Não está claro se o ataque aos jornalistas foi motivado por sua profissão. Antes do ataque, a polícia havia disparado granadas de gás lacrimogêneo contra manifestantes que atiravam pedras.

Em resposta à convocação de três dias de mobilização feita por sindicatos, que teve início hoje, milhares de pessoas ocuparam uma das principais artérias da capital haitiana, que foi bloqueada por barricadas de pneus em chamas.

amb/rle/dl/gm/lb

Tags