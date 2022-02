Israel lança mísseis contra localidade síria na linha de trégua das Colinas de Golã

Israel bombardeou na madrugada desta quarta-feira (23) uma localidade síria próxima à linha de trégua com as Colinas de Golã com mísseis terra-terra, informou a imprensa síria, que não reportou vítimas.

Esta é a terceira vez no mês que Israel atinge alvos no território sírio, como parte de uma campanha de bombardeios contra forças pró-Irã que apoiam o governo de Damasco na guerra civil síria.

"O inimigo israelense executou um ataque com vários mísseis terra-terra disparados a partir de um setor ocupado por Israel nas Colinas de Golã por volta de 00h30 (19H30 de Brasília, terça-feira) contra a localidade de Quneitra, em uma zona de exclusão monitorada pela ONU", afirmou a agência oficial SANA, que cita fontes militares.

A agência informou que o bombardeio provocou danos militares, sem revelar detalhes.

A ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), que monitora o conflito, informou que várias explosões foram registradas em Quneitra "depois dos bombardeios israelenses contra postos militares", perto da linha de armistício.

Desde o início da guerra civil na Síria em 2011, Israel executou centenas de ataques aéreos no país contra posições do governo, assim como contra as forças do movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã.

